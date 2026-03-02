La Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones para localizar y detener al presunto feminicida de la activista de búsqueda de Mazatlán, Rubí Patricia “N”, de 38 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes pasado en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes del puerto.

con base en las investigaciones abiertas de este caso, la autoridad judicial dio a conocer que el presunto homicida se encuentra plenamente identificado, por lo que solo se espera dar cumplimiento al mandato judicial que se obtuvo.

La mañana del viernes pasado, sus compañeras del colectivo “Corazones Unidos por La Misma Causa”, extrañadas por su tardanza para salir a las excavaciones en busca de nuevas fosas clandestinas, le llamaron en forma insistente a su celular al no tener respuesta, acudieron a buscarla a su hogar.

Lee también Siete homicidios marcan inicio de marzo en Sinaloa; ataques armados en Culiacán, Escuinapa y Mazatlán

Ante la nula respuesta de Rubí Patricia, las activistas ingresaron a su vivienda y la encontraron muerta, por lo que notificaron del hecho a las autoridades policiacas y judiciales, por lo que los peritajes, la mujer presentaba lesiones en distintas partes de su cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante.

Sus compañeras del colectivo a través de las redes sociales divulgaron que un día antes de su muerte violenta, ella participo en el hallazgo del cuerpo de una persona del sexo masculino en las antiguas instalaciones de petróleos mexicanos, en Mazatlán.

En ese sitio, las rastreadoras, localizaron el cuerpo de un hombre en un contenedor de agua, por lo que fue necesario solicitar el auxilio de miembros del escuadrón de Salvamento Acuático para rescatarlo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL