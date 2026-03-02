El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal manifestó su rechazo al proyecto de Cablebús que se pretende realizar en la ciudad de Puebla, el cual generó este fin de semana una protesta ciudadana.

Dicho instituto calificó como “delicadas, imprecisas y contradictorias” las formas en las que se pretende realizar el proyecto denominado "Sistema de Transporte por Cable (Cablebús)" de Puebla, donde diversos sectores sociales se han opuesto ante la decisión de derribar cerca de 900 árboles.

Dicho organismo denunció que las autoridades encargadas se niegan a hacer públicos los diagnósticos, análisis, estudios, permisos y el análisis y revisión a la ciudadanía.

En una carta abierta, acusó que las autoridades estatales reservaron una gran cantidad de información del proyecto, como el análisis Costo-Beneficio, la totalidad de estudios que sustentaron la implementación del cabebús, elaboración del proyecto, manifiesto de impacto ambiental, medidas de mitigación, programa de obra, Plan Maestro y el proyecto de consulta pública.

El instituto consideró que el proyecto de Cablebús podría representar una posible iniciativa de movilidad sostenible, sin embargo denunció que no cumple con los procedimientos técnicos, legales, ambientales y sociales.

“La plantación de árboles por parte del Gobierno no son medidas compensatorias, son obligaciones y no se puede plantar cualquier especie (…) el proyecto podría generar una zona de impacto negativo primario sobre el microclima de 2.4 kilómetros, además de migración de fauna y alteración negativa“, advirtió.

Durante este fin de semana, docenas de poblanos se manifestaron por las principales calles de la capital en contra de la construcción del Cablebús, un proyecto emblema del Gobierno del Estado que contempla el derribo de cientos de árboles en parques y áreas verdes de la ciudad de Puebla.

Al grito de “no al cableblús / no al cablecús”, los inconformes marcharon por avenidas y calles de Puebla para concentrarse en el Zócalo, donde manifestaron su rechazo al proyecto que contempla el derribo de hasta 900 árboles.

Los diferentes ciudadanos que acompañaron la marcha, exigieron al Gobierno del Estado transparentar el proyecto y replantear los trazos del cablebús.

Desde el corazón de la capital, lanzaron la advertencia que el Parque Juárez, el Parque Ecológico y el Cerro de Amalucan no estarán disponibles para dicho proyecto, por lo que demandaron replantear los trazos y que el desarrollo urbano respete la vida.

