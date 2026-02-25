LA PAZ, BCS.- La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur lamentó asesinato de Bernardo Soriano Castro, exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto, ocurrido la mañana de este miércoles en La Paz, y anunció que se investigará para dar con los responsables.

En un comunicado, la PGJE señaló que Soriano Castro fue un “destacado servidor público” que integró la institución durante varios años y se desempeñó por más de siete años como subprocurador de Delitos de Alto Impacto, aportando –expresó– al “fortalecimiento institucional y al combate a la delincuencia” en la entidad.

Detalló que, tras los hechos, la institución activó todos los protocolos y líneas de investigación correspondientes, “con el compromiso de actuar con rigor, objetividad y transparencia para que este delito no quede impune”.

Activan protocolos y líneas de investigación para esclarecer asesinato de Bernardo Soriano Castro. Foto: Especial

Lee también Rinden homenaje a integrantes de las Fuerzas Armadas

La dependencia también expresó sus condolencias a la familia, amistades y seres queridos del exfuncionario, reiterando su solidaridad en estos momentos difíciles.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayor información del ataque ni sobre detenciones.

Despliegan operativo

El exfuncionario fue atacado a balazos por la mañana cuando se dirigía a dejar a una hija a la escuela. El vehículo en el que viajaba recibió decenas de disparos. Autoridades de la Mesa de Seguridad confirmaron a EL UNIVERSAL que su familiar resultó a salvo de la agresión.

Lee también Fiscalía de Michoacán confirma abatimiento de El R1 en operativo de Jalisco; precisa que no era el autor intelectual del homicidio del edil de Uruapan

Esta tarde se registra una intensa movilización policíaca en distintos puntos de la ciudad. Los hechos han causado conmoción en el sector de procuración de justicia y seguridad pública. Colaboradores, abogados y activistas han mostrado su consternación y han expresado sus condolencias a la familia del ex funcionario.

Confrontación y despido

Soriano Castro había sido removido hace unos días del cargo como director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales, luego de protagonizar una confrontación pública con el procurador de justicia, Antonio López Rodríguez, tras acusar fallas en la investigación de delitos y asegurar la existencia del delito de cobro de piso, además de advertir una posible escalada.

El procurador rechazó los señalamientos y argumentó la “pérdida de confianza” como causa del despido de Soriano Castro.

Lee también Por violencia, 80 personas dejan el municipio de Guadalupe y Clavo, Chihuahua; autoridades buscan restablecer el orden y la paz en la región

En sus últimas publicaciones en sus redes sociales, el ex funcionario acusó censura y ligó su despido al ejercicio de su libertad de expresión.

Denunció amenazas

Desde junio de 2025 Soriano Castro había sido amenazado por grupos criminales cuando fungía como subprocurador de Delitos de Alto Impacto. Desde entonces ventiló las deficiencias en equipamiento y recursos en la institución. Un mes después fue removido y ocupó el cargo de director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales hasta hace una semana.

Último mensaje: reconocimiento a fuerzas armadas

En su último mensaje en su red social Facebook, el pasado 23 de febrero, Soriano Castro, expresó su reconocimiento al general Ricardo Trevilla Trejo y a las fuerzas armadas por el operativo en Jalisco.

Lee también Acusan de secuestro y violencia política a detenidos por privación ilegal de la alcaldesa de San Agustín Amatengo, Oaxaca; MP determinará su situación jurídica

“Solo un líder que ha estado en innumerables batallas sabe el sentir de sus elementos y familias y tiene la calidad moral de opinar desde ese sentir, así mismo el mensaje que nos da en el eje 3 de fortalecer al Ministerio Público y continuar con la coordinación con Estados Unidos. Aquí en Baja California Sur hay muchos policías y militares que han arriesgado su vida en el combate a estas organizaciones terroristas, como Estado les debemos reformas estructurales”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses