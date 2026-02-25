Las 24 personas detenidas ayer por la sustracción violenta del Congreso de Oaxaca de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, son acusados de los delitos de secuestro y violencia política por razón de género.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado las personas detenidas son 13 mujeres y 11 hombres, quienes participaron en estos hechos.

Ayer, la edil Italivy Juárez fue retenida por la fuerza por un grupo de pobladores de su comunidad y obligada a subir a una ambulancia, para llevarla por la fuerza presuntamente a San Agustín Amatengo. Esto ocurrió luego de que el Congreso del Estado tomara la determinación de no votar a favor de la revocación de mandato de la presidenta municipal, y devolver el caso nuevamente a comisiones para su análisis.

Mientras se desarrollaba la sesión en la Cámara de Diputados del Estado en la que se discutió la revocación de mandato de la presidenta y tras la votación en contra del dictamen en que se era removida de su cargo, un grupo de personas ingresó al recinto y, luego de someter a la víctima, la privó ilegalmente de la libertad, y la obligó a subir por la fuerza a una camioneta habilitada como ambulancia, en la que fue extraída del lugar.

Posteriormente, este vehículo fue interceptado por elementos de la Policía Estatal, liberaron a la presidenta municipal y detuvieron a 24 personas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Oaxaca, que realiza los trabajos de procuración de justicia a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto junto con la unidad Especializada en Combate al Secuestro, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Esta mañana, la Fiscalía de Oaxaca precisó que a los detenidos se les imputan los delitos de secuestro y violencia política por razón de género, y será el Ministerio Público quien determinará su situación jurídica.

