La presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, fue sustraída por la fuerza del Congreso del Estado de Oaxaca por un grupo de hombres y mujeres de su comunidad, quienes posteriormente la subieron por la fuerza a una ambulancia, privándola de su libertad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas de hoy, los diputados y diputadas locales votaron por regresar el dictamen a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, en el que se había acordado revocar el mandato a la edil de este municipio, “con la finalidad de estudiar a fondo las causas de este conflicto” político.

Esto provocó que un grupo de pobladores de San Agustín Amatengo bloquearan los accesos al Congreso del Estado, retuvieron a un funcionario municipal y posteriormente irrumpieran en el interior del recinto legislativo para sustraer violentamente a Italivy Juárez.

La ambulancia en la que la presidenta municipal fue privada de su libertad fue interceptada por elementos de la Policía Estatal en la carretera Zaachila – Zimatlán, y rescataron a la presidenta municipal. En la operación, detuvieron al menos a cinco personas, según los reportes de seguridad pública.

A través de comunicados, el Congreso y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), condenaron la agresión contra la presidenta municipal.

Elementos de seguridad interceptan la ambulancia donde llevaban a la presidenta (24/02/2026). Foto: Especial

“Nada justifica el uso de la violencia, ya que no es el camino para dirimir las diferencias, sobre todo cuando el Congreso local ha trabajado para llegar a una solución pacífica, legal y justa en este caso”, señaló el Poder Legislativo. “Toda forma de violencia en el ejercicio del cargo público, particularmente dirigida a mujeres electas para desempeñar funciones de representación popular, constituye una vulneración a los principios democráticos”, expuso el IEEPCO.

Las organizaciones Movimiento Lubizha, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec y Comuna Trinacional de Oaxaqueños Campesinos Migrantes, exigieron la liberación inmediata de las personas que fueron detenidas por la Policía Estatal por la sustracción violenta de Italivy Juárez.

También exigieron que la devolución de la ambulancia en la que fue privada de la libertad la presidenta municipal y dos vehículos particulares.

Según estas organizaciones, los hechos que ocurrieron en el Congreso de Oaxaca fueron una muestra del “hartazgo social ciudadano en este municipio”, y el cual se ha denunciado en múltiples reuniones del cabildo de San Agustín Amatengo, así como en reuniones ciudadanas, con los diputados locales y en declaraciones a los medios de comunicación. Y finalmente, demandaron la renuncia de la presidenta municipal Italivy Juárez.

