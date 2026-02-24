Camargo, Tamaulipas.- Al menos un elemento de la Guardia Estatal resultó herido luego de un ataque con explosivos lanzados desde un dron en Camargo, Tamaulipas.

La Vocería de Seguridad del Estado dio a conocer por medio de redes sociales que autoridades atendieron situación de riesgo en Camargo por lo que se mantienen activos recorridos de seguridad y vigilancia en la zona.

Se recomendó precaución a la ciudadanía.

Trascendió que los elementos de la Guardia Estatal sostuvieron un enfrentamiento contra sujetos armados en el poblado de Santa Gertrudis.

Aquí, se reportó que un aparato explosivo cayó desde un dron, lo que provocó lesiones graves al elemento estatal.

Ante esto, un helicóptero de la Guardia Estatal fue utilizado para trasladar al elemento herido hasta un hospital ubicado en la carretera Ribereña entre Reynosa y Díaz Ordaz

La carretera Ribereña fue cerrada temporalmente a la circulación para que el helicóptero pudiera aterrizar y paramédicos llevaran al elemento herido al interior del Hospital Muguerza.

Ataques en Tamaulipas (24/02/2026). Foto: Especial

Además, un camión fue incendiado en la Ribereña a la altura de las vías del tren por lo que se congestionó la vialidad.

Se reportó el bloqueo de la carretera Ribereña así como a la entrada de Camargo y Díaz Ordaz.

La secundaria técnica 21, del poblado de Comales, informó en sus redes sociales que la escuela se encontraba cerrada y los alumnos resguardados a fin de que los padres de familia estuvieran tranquilos ante la situación de riesgo.

Se informó que tanto alumnos como maestros permanecerán en la institución hasta que fuese seguro salir.

