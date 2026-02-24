Más Información

Aguascalientes, Ags.- El compartió a la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes una lista con las fichas de los reos que escaparon del penal de , Jalisco, durante los disturbios del domingo pasado.

El titular de la corporación, Antonio Martínez Romo, informó que se comunicó la evasión de presos, se tienen las fichas y se está trabajando para a proceder en el caso de que alguno pudiera estar en este territorio.

El domingo pasado, 23 internos se fugaron del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de , cuando hombres armados irrumpieron y realizaron disparos al edificio.

Tras la muerte de un médico de un hospital del IMSS de Aguascalientes, la madrugada de este martes, al chocar su auto contra la estructura de un tráiler quemado en la carretera federal 70 Aguascalientes-San Luis Potosí, tramo comunidad La Betulia, Jalisco, Martínez Romo confirmó que aún hay vehículos quemados en las vías.

El secretario de Seguridad informó que estuvo en comunicación con el secretario de Seguridad de aquella entidad; dijo que de Aguascalientes a Guadalajara existen algunos puntos donde todavía están camiones quemados, que están orillados y en algunos casos están al centro de la vía.

El funcionario señaló que el 22 de febrero pasado tras las acciones del Gobierno Federal en Jalisco para la detención de , se registraron al menos doce bloqueos carreteros con vehículos encendidos, la mayoría en la zona norte del estado, y un ataque en las instalaciones del Banco del Bienestar del municipio de Jesús María, en donde lanzaron un tipo de bomba molotov al área del cajero (automático)”. Dijo que la mayoría de los ataques fueron daños a vehículos.

"Aguascalientes se encuentra tranquilo, lo que no quiere decir que estamos relajados, estamos todos atentos, y con más presencia de seguridad en diversos puntos para que esto pueda seguir en calma".

En un comunicado, la SSP señaló que gracias a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como a la pronta actuación y aplicación de los protocolos de atención, en la entidad se mantiene la paz y el orden, aún ante los sucesos registrados en estados circunvecinos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que no se bajará la guardia y que se mantendrá de manera permanente el operativo Blindaje Aguascalientes.

