Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia reconoció que en Morelos se registraron hechos violentos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Jalisco, pero aseguró que la entidad está en paz.

Indicó que todos los sectores están funcionando al cien por ciento, no sólo en el estado sino en todo el país.

González Saravia confirmó la quema de tiendas de conveniencia y daños en otros establecimientos y vehículos; además, informó que dos personas fueron detenidas y existen más responsables identificados.

Lee también Estudiantes se desmayan en acto conmemorativo por el Día de la Bandera en Xalapa; 14 son trasladados a hospitales

Pese a los hechos de violencia, la gobernadora sostuvo que la situación se normalizó: las escuelas y transporte público operan con regularidad.

“Llamamos a la sociedad a que estén en la seguridad de que la Mesa de Seguridad siempre está pendiente de todas las incidencias que hay en el Estado; estamos tomando decisiones, informando y ahorita decirles que estamos en paz”, sostuvo luego de presidir el Día de la Bandera en el zócalo de Cuernavaca.

En el marco del día de la bandera, en Cuernavaca se presume restablecimiento del orden y la seguridad. Foto: Especial.

Por su lado, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que están abiertas seis carpetas de investigación locales y una federal por los hechos de violencia del pasado domingo.

Lee también Elementos de Guardia Estatal auxilian a mujer en labor de parto en calles de Ciudad Victoria, Tamaulipas; viajaba en un automóvil

Indicó que se tiene vigilancia extrema en todo Morelos con elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina y Seguridad Pública, por lo que todo el estado está cubierto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr