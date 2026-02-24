Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Elementos del Grupo Motorizado Linces, pertenecientes a la Guardia Estatal, auxiliaron a una mujer que estaba dando a luz en el interior de un automóvil, en esta capital.

“Llegué, me paré con ellos porque no sabía qué hacer y estaba bien nervioso”, narró el hombre que les pidió ayuda. Conducía por el libramiento Naciones Unidas, de Ciudad Victoria, cuando su esposa manifestó los dolores de parto.

El Policía “A”, Joel Castillo Cortez, mencionó que es la primera vez que atiende un caso así. “Se nos acercó un vehículo y el conductor nos pedía ayuda, pero no sabíamos qué sucedía”, dijo el policía estatal.

Grupo Motorizado Linces y paramédicos del CRUM asisten a mujer en labor de parto. Foto: Especial

Afirmó que en su preparación llevan cursos de Medicina Táctica Policial y de primeros auxilios. Solicitaron una unidad médica, brindaron apoyo en vialidad y dieron las recomendaciones a los padres para preservar la integridad de la bebé.

“El bebé nació y le dimos indicaciones a la mamá para que lo cobijara, les sugerimos que subieran los vidrios del vehículo y que se mantuvieran a nuestras órdenes hasta que llegara la atención médica”, explicó Castillo.

Al ver que la niña se encontraba respirando con normalidad, no fue necesario brindar respiración cardiopulmonar (RCP); en cuanto a la madre, la atención prehospitalaria fue otorgada por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Tamaulipas.

Tras la llegada de personal paramédico del CRUM, los elementos de la Guardia Estatal continuaron brindando seguridad perimetral.

