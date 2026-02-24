Reynosa.- Tras tres años de descansar en una urna en la Funeraria Valle de la Paz en Reynosa, Tamaulipas, los restos de Louis Licón por fin fueron reclamados y serán llevados a su natal Haití donde ya lo espera su familia.

Este migrante quien llegó a Reynosa en marzo del 2023, buscaba como muchos, conseguir el sueño americano para darle una mejor calidad de vida a su familia.

Este anhelo fue truncado en diciembre del mismo año al perder la vida mientras cruzaba por el río Bravo para llegar a Estados Unidos.

Desde entonces, Oscar Hinojosa, propietario de la funeraria, se dio a la tarea de localizar a la familia de éste y tres migrantes más que perdieron la vida en Reynosa.

"Hace 11 años recogimos a 72 migrantes que fallecieron en San Fernando, Tamaulipas a quienes nadie quería recibir, los tuvimos en un cuarto frio que mi madre tenía en su florería, porque ella sabía el dolor que padecían las familias de estos hermanos, por eso hoy, seguimos dándoles un espacio donde puedan esperar a sus seres queridos".

Con esa sensibilidad heredada por sus padres, asegura, es que recibe a migrantes que fallecen en su intento por llegar a Estados Unidos sin importar si cuentan o no con recursos económicos.

"Para mí es un orgullo poder servir a estos hermanos porque es un ministerio, son abonos que yo voy haciendo al Celestial Bank, es una inversión divina porque mis padres nos educaron para servir, por eso recibimos a los migrantes, esperamos a que sus familias se comuniquen, que vengan por ellos o incluso, hemos enviado a algunos a sus lugares de origen sin cobrar un centavo".

Dijo que dos de los cuatro migrantes que llegaron a su funeraria en 2023 contaban con amigos que se encargarían de recoger sus cenizas, sin embargo, tal vez lograron cruzar a Estados Unidos o regresaron a sus lugares de origen pues no volvieron por sus compatriotas.

"Yo no puedo simplemente abandonarlos, dicen que la muerte con pies iguales mide la casa pajiza y los palacios reales, por eso se les debe dar un buen destino, es un compromiso que tenemos. De los cuatro que recibimos en diciembre uno ya está con su familia, tenemos tres más y confiamos en que podamos localizar a sus seres queridos".

Destacó que al menos Louis ya se encuentra en Haití luego de que uno de sus hermanos acudiera por sus restos y que actualmente intenta localizar a la familia de Jean Jackson a quien se suponía uno de sus amigos de nombre Dorvin se encargaría de recoger.

"Si en su momento acogimos con amor a 72 hermanos migrantes sin pensar en una remuneración económica porque sabemos que, si no tenían recursos para vivir, mucho menos para morir, ahora seguimos recibiéndolos para que puedan llegar a sus lugares de origen o en caso de que no sean reclamados, para que cuenten con un lugar en espera de que vengan por ellos".

