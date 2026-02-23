Monterrey, Nuevo León. - Debido a que México es uno de los países donde más colombianos residen y es la nación que más concentra trámites y servicios, la Cancillería de Colombia inauguró la nueva sede del Consulado General en Monterrey.

El nuevo espacio para la atención de los connacionales consta de 276 metros cuadrados y se encuentra ubicado al interior del Condominio Plaza Internacional sobre la Avenida Gómez Morín, en San Pedro Garza García, en Nuevo León.

El evento estuvo presidido por el Embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva y la Cónsul General de Colombia en Monterrey, Xíomara Alejandra López Castell, quien destacó la importancia de la relación México-Colombia.

Lee también Tamaulipas registró 36 bloqueos tras violencia provocada por muerte de "El Mencho"; gobernador asegura que la situación ya fue controlada

Inauguran Consulado de Colombia en Monterrey (23/02/2026). Foto: Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

“Hoy abrimos un puente entre México y Colombia, un puente entre nuestras instituciones y nuestra gente, entre quienes dejaron su tierra buscando oportunidades y el estado que nos acompaña.

Asumir el honor de ser la primer Cónsul General de esta misión diplomática, representa para mí una responsabilidad profunda y un gran compromiso”, señaló la nueva Cónsul en Monterrey.

López Castell recordó su historia como migrante en México y agradeció a la nación por las oportunidades brindadas.

Lee también Desarticulan a “Los Pepes” en Pachuca; célula es vinculada con delitos en la zona metropolitana

La Consol de la República de Colombia en Monterrey explicó que el espacio estará dedicado al fortalecimiento de los lazos entre ambas naciones y al servicio de los connacionales.

“Este Consulado no será una oficina común, será un espacio de escucha, de acompañamiento y de respeto.

El Gobierno del señor Presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen un enfoque claro, una diplomacia humana, una diplomacia que protege, que acompaña y que genera oportunidades, y desde Monterrey vamos a trabajar con disciplina y cercanía para que esa visión sea realidad”, dijo.

Lee también Fiesta de XV de hija de Mario Antonio Guillén en Puebla desata críticas; lujo y show de Los Huracanes del Norte

Por su parte, el Embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, habló de la necesidad del espacio en la capital de Nuevo León, dada la cantidad de colombianos que trabajan en el país, y en Nuevo León.

“Hasta ahora contábamos con Consulados en la Ciudad de México, Cancún y Guadalajara, y a partir de hoy contaremos con un Consulado que es importante para esta región del país y en particular para los colombianos que viven aquí, que son muchos, más allá de los que se cuentan formalmente.

No es pequeña la tarea, más aún cuando estamos en un país muy semejante a Colombia que tiene muchas dificultades y retos por resolver, y muchas vidas por garantizar. Cuente el Gobierno mexicano con un aliado en este Consulado para la lucha por los derechos”, señaló el Embajador.

Lee también Joaquín Díaz Mena impulsa el campo con el Congreso Mundial Brahman Yucatán 2026; proyectan derrama millonaria en Mérida

Inauguran Consulado de Colombia en Monterrey (23/02/2026). Foto: Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

A principios del 2025, la Cancillería de Colombia había adquirido una nueva sede para el Consulado de Colombia en Monterrey,

En su momento, el estado colombiano invirtió más de 409 millones de pesos, pero las instalaciones aún no estaban en funcionamiento por la falta de nombramientos a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ya nombrada la nueva Cónsul, el edificio comenzó con la operación que incluirá la atención para los colombianos residentes en Nuevo León.

Al evento acudieron autoridades estatales y municipales, entre ellos Emmanuel Loo, Secretario de Economía de Nuevo León, Fernando Margain Sada, Jefe de Gabinete de la Administración Municipal de Monterrey y Javier Flores, Fiscal General de Nuevo León.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov