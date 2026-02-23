En el salón de un hotel del centro histórico de Puebla, el alcalde por el Partido del Trabajo (PT) de esta localidad, Mario Antonio Guillén, celebró la fiesta de 15 años de una de sus hijas, con la presencia de invitados, funcionarios del ayuntamiento, familiares y conocidos que viajaron más de 900 kilómetros para asistir al evento.

De acuerdo a datos del hotel que administra el salón, que se ubica a pocos metros de la Catedral de Puebla, tiene una capacidad para recibir entre 100 a 300 comensales, con servicio de menú desde mil 70 pesos por persona.

Fueron los invitados y la quinceañera, que publicaron en redes sociales fotografías, donde aparecen degustando bebidas como tequila y otras, así como los tres tiempos de la cena.

Lee también Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

De acuerdo a los asistentes, el padrino de brindis, fue el diputado por el PT, por el distrito de Comitán, Roberto Albores Gleason, que el día sábado tuvo que viajar desde temprana ahora hacia Comitán, para asistir a las exequias de la madre del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Naty Ramírez Velasco.

La fiesta fue amenizada por el grupo musical Los Huracanes del Norte, que cobran 2 millones de pesos por presentarse en una fiesta privada. El 11 de agosto del 2025, el alcalde Mario Antonio Guillén, entregó en una ceremonia en el Centro Cultural Rosario Castellanas, las Llaves de la Ciudad a este grupo musical.

Los invitados publicaron en sus redes sociales, que la fiesta se prolongó hasta el sábado, con desayuno con barbacoa y recorridos por lugares turísticos de Puebla.

Lee también Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Los habitantes de Comitán se molestaron, a asegurar que la austeridad republicana en el PT no la conocen. Pidieron en redes sociales, al alcalde que surta de agua a los barrios y colonias que están sin el líquido. “Hasta dónde ha llegado (el presidente municipal), solo el recibo de luz traspasa el millón y medio de pesos”. “Si se pregunta porqué Comitán tiene muchas carencias. Aquí está la respuesta de dónde está el recurso del municipio”.

Otros dijeron: “Y mientras Comitán con harta basura, sin agua y de las calles ya ni hablamos qué poca deveras”. “Los une el diablo mayor (Roberto Albores Guillén) y la misma corrupción que hasta compadres los hace”. “Qué tal eso, hasta dónde (están) nuestros impuestos”.

También escribieron: “Jooo y nosotros ni para un pastel (para) nuestras hijas tenemos…”. “Este es el resultado de la elección que tuvo el pueblo sabio”. “Hasta Puebla los impuestos”. “Ni paga luz (a la CFE)”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL