Con la realización de eventos como el Congreso Mundial Brahman Yucatán 2026, el gobierno de estatal impulsa el renacimiento agropecuario de la entidad con una visión de largo plazo que coloca al campo yucateco en el centro del crecimiento económico.

Así lo afirmó el gobernador de Joaquín Díaz Mena, quien destacó que su administración trabaja para que los productores accedan a capacitación, innovación y mejores oportunidades comerciales, fortaleciendo la identidad productiva de la entidad.

Durante la presentación del Congreso Mundial Brahman Yucatán 2026, que se llevará a cabo del 10 al 15 de noviembre en la ciudad de Mérida, el mandatario subrayó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han impulsado más de 700 kilómetros de reconstrucción de caminos sacacosechas hacia parcelas y ranchos, así como la instalación de más de mil sistemas de riego con paneles solares para garantizar agua todo el año a pequeños ganaderos.

Asimismo, informó que el apoyo para la adquisición de sementales bovinos aumentó de 20 mil a 30 mil pesos, además de fortalecerse los programas de inseminación artificial, particularmente de la raza Brahman.

Como parte de esta estrategia de fortalecimiento al sector, Díaz Mena destacó que este congreso internacional, el más importante dedicado a esta raza bovina,reunirá entre cuatro mil y cinco mil participantes provenientes de países como Brasil, Australia, Sudáfrica, Colombia, Estados Unidos y Canadá.

Estimó que la derrama económica será de entre 80 y 100 millones de pesos, con impacto en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y proveedores locales.

"La presencia de productores de distintas regiones del mundo fortalece el intercambio técnico y comercial, pero proyecta a Yucatán como un referente en genética, sanidad, sostenibilidad y modernización del sector agropecuario", afirmó.

El gobernador recordó que México ha organizado este congreso en tres ocasiones —Veracruz en 1992, Mérida en 2004 y ahora nuevamente en Yucatán en 2026— y aseguró que la entidad cuenta con infraestructura, conectividad aérea y condiciones de seguridad adecuadas para recibir a visitantes nacionales y extranjeros.

"Nuestro estado ha consolidado avances en mejoramiento genético, profesionalización del campo y articulación con mercados nacionales e internacionales. Ese congreso es una plataforma para mostrar resultados y fortalecer alianzas estratégicas. En Yucatán estamos impulsando el renacimiento agropecuario con visión de largo plazo. Trabajamos para que los productores tengan acceso a capacitación, innovación y mejores oportunidades comerciales", aseguró.

Por su parte, Óscar Thomas Obregón, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, afirmó que ser sede del Congreso Mundial Brahman representa para México un reconocimiento internacional que valida al país como referente en la cría y el mejoramiento genético del ganado Brahman.

Señaló que este encuentro constituye una plataforma estratégica para elevar la competitividad, profesionalización y desarrollo del sector ganadero nacional.

Destacó que la raza Brahman es la de mayor distribución a nivel mundial, con presencia en más de 55 países, lo que la convierte en una raza cosmopolita. Explicó que esta característica implica su capacidad de adaptarse a diversas condiciones ambientales propicias para su supervivencia, consolidándola como una raza global por su amplia dispersión geográfica.

Obregón subrayó que el Brahman es pilar de la producción de carne en regiones tropicales y subtropicales, gracias a su resistencia al calor, a parásitos y enfermedades, así como a su rusticidad, que le permite aprovechar de manera eficiente forrajes de baja calidad. Añadió que esta raza también ha contribuido a la formación de diversas razas sintéticas, como el Brangus, el Simbrah y el Beefmaster, fortaleciendo la genética bovina a nivel internacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL