Pachuca.— Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, encabezados por Salvador Cruz Neri, detuvieron a ocho integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Pepes”, entre ellos su líder identificado con el alias “El Kerby”, quienes presuntamente son responsables de delitos violentos en la zona metropolitana de Pachuca.

De acuerdo con el funcionario, las acciones también permitieron la liberación de una persona que había sido privada de la libertad un día antes. Indicó que, en un primer momento, se aseguró a dos hombres en posesión de diversas dosis de droga durante un recorrido realizado en Zona Plateada.

En un segundo hecho, en la colonia Cubitos, se detuvo a dos mujeres, una de ellas menor de edad, quienes pertenecen a esta célula delictiva y en ese momento mantenían bajo custodia a una persona que había sido privada de la libertad, misma que fue liberada.

Lee también Violencia desata caos en Aguililla y municipios de Michoacán; ataques y bloqueos atribuidos al CJNG

Drogas aseguradas de grupo delictivo en Hidalgo (23/02/2026). Foto: Especial

Un tercer hecho derivó en el aseguramiento de cuatro sujetos, quienes portaban armas de fuego, dos réplicas y distintos tipos de droga, además de dos vehículos que fueron asegurados en la colonia Felipe Ángeles.

El funcionario indicó que los detenidos, así como las armas y la droga, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, y señaló que este golpe a la célula delictiva en la zona metropolitana permitirá fortalecer la seguridad de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov