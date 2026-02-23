Más Información

Pachuca.— Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, encabezados por Salvador Cruz Neri, detuvieron a ocho integrantes del conocido como “Los Pepes”, entre ellos su líder identificado con el alias “El Kerby”, quienes presuntamente son responsables de delitos violentos en la zona metropolitana de Pachuca.

De acuerdo con el funcionario, las acciones también permitieron la liberación de una persona que había sido un día antes. Indicó que, en un primer momento, se aseguró a dos hombres en posesión de diversas dosis de droga durante un recorrido realizado en Zona Plateada.

En un segundo hecho, en la colonia Cubitos, se detuvo a dos mujeres, una de ellas menor de edad, quienes pertenecen a esta célula delictiva y en ese momento mantenían bajo custodia a una persona que había sido privada de la libertad, misma que fue liberada.

Drogas aseguradas de grupo delictivo en Hidalgo (23/02/2026). Foto: Especial
Drogas aseguradas de grupo delictivo en Hidalgo (23/02/2026). Foto: Especial

Un tercer hecho derivó en el aseguramiento de cuatro sujetos, quienes portaban , dos réplicas y distintos tipos de droga, además de dos vehículos que fueron asegurados en la colonia Felipe Ángeles.

El funcionario indicó que los detenidos, así como las armas y la droga, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, y señaló que este golpe a la célula delictiva en la zona metropolitana permitirá fortalecer la seguridad de la población.

