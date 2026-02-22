Ciudad del Vaticano. El papa León XIV realizó este domingo un fuerte llamamiento para que cesen las armas, se llegue a un alto al fuego y se refuerce el diálogo para conseguir la paz en Ucrania, tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.

“Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible. Cada guerra es realmente una herida infligida a toda la familia humana, que deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca a generaciones. La paz no puede posponerse”, dijo el papa, recordando que se cumplen los 4 años de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.

Y agregó: “Es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables”.

Lee también Zelensky se reúne con el papa León XIV y prepara una respuesta al plan de EU para Ucrania

Por ello, añadió: “Renuevo con fuerza mi llamamiento: que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se llegue sin demora a un alto al fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz”:

Asimismo, invitó a todos “a unirse en la oración por el martirizado pueblo ucraniano y por todos los que sufren a causa de esta guerra y de todos los conflictos del mundo, para que brille en nuestros días el tan esperado don de la paz”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss