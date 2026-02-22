Más Información
Ciudad del Vaticano. El papa León XIV realizó este domingo un fuerte llamamiento para que cesen las armas, se llegue a un alto al fuego y se refuerce el diálogo para conseguir la paz en Ucrania, tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.
“Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible. Cada guerra es realmente una herida infligida a toda la familia humana, que deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca a generaciones. La paz no puede posponerse”, dijo el papa, recordando que se cumplen los 4 años de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.
Y agregó: “Es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables”.
Por ello, añadió: “Renuevo con fuerza mi llamamiento: que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se llegue sin demora a un alto al fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz”:
Asimismo, invitó a todos “a unirse en la oración por el martirizado pueblo ucraniano y por todos los que sufren a causa de esta guerra y de todos los conflictos del mundo, para que brille en nuestros días el tan esperado don de la paz”.
