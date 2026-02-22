Más Información

Denuncian daños a la salud por refinería Dos Bocas

Ponchallantas inundan carreteras de México y la web

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva

Guardia Nacional: Anatomía de un encubrimiento frustrado

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

“Limitar juntas del INE debilitará mecanismos contra el crimen”, asegura consejero Martín Faz Mora

Cae "La Leona", pareja sentimental de "El Lastra" y reclutadora de sicarios del CJNG

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz

Amenazas, delito con más acuerdos reparatorios

Familiares del matrimonio poblano asesinado exigen agotar todas las líneas de investigación; "no descansaremos hasta obtener verdad y justicia"

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

Ciudad del Vaticano. El realizó este domingo un fuerte llamamiento para que cesen las armas, se llegue a un y se refuerce el diálogo para conseguir la paz en , tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.

“Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible. Cada es realmente una herida infligida a toda la familia humana, que deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca a generaciones. La paz no puede posponerse”, dijo el papa, recordando que se cumplen los 4 años de la guerra en Ucrania tras la .

Y agregó: “Es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables”.

Por ello, añadió: “Renuevo con fuerza mi llamamiento: que callen las armas, que cesen los , que se llegue sin demora a un alto al fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz”:

Asimismo, invitó a todos “a unirse en la oración por el martirizado pueblo ucraniano y por todos los que sufren a causa de esta guerra y de todos los , para que brille en nuestros días el tan esperado don de la paz”.

