Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí; es el octavo cambio presidencial en una década

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Nodal y Ángela Aguilar fueron quienes presenciaron el enfrentamiento armado en Zacatecas: fiscal del estado

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa

ASF reporta presuntos daños al erario por más de 65 mil mdp en ejercicio presupuestal 2024; realizó 2 mil 265 auditorías

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

Detienen a otras tres personas relacionadas con homicidio de Carlos Manzo; eran parte del área operativa de “El Caos”

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Ciudad del Vaticano. El no participará en la denominada Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, , según confirmó este martes el secretario de Estado vaticano, el cardenal.

Al término de un encuentro en la embajada de Italia ante la Santa Sede, Parolin, preguntado por los medios sobre la participación en esta iniciativa, precisó que el Vaticano declina la debido a su “naturaleza particular, que evidentemente no es la misma que la de los demás Estados”.

El pasado 21 de enero, el Vaticano había confirmado que el recibió la invitación de la administración estadounidense y que la propuesta estaba siendo evaluada en ese momento.

“Hemos tomado nota de que Italia participará como observador”, afirmó Parolin, quien señaló que existen “puntos que dejan un poco perplejos” y “puntos críticos que necesitarían ser aclarados”.

El cardenal indicó que, aunque “lo importante es que se esté intentando dar una respuesta”, para la existen “cuestiones que deberían ser resueltas”.

La celebrará su primera reunión este jueves en Washington con la participación de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto.

Por el contrario, países como Francia, España y Suecia han rechazado la invitación.

El ministro de Exteriores de Italia, , defendió este martes la presencia de su país, asegurando que no existen alternativas viables a la propuesta estadounidense y que una ausencia sería “políticamente incomprensible”, aunque no detalló quién encabezará la delegación italiana en la reunión de este jueves.

Parolin participó este martes en un encuentro con motivo del 97 aniversario de los Pactos Lateranenses (suscritos en 1929 entre el entonces (representado por el cardenal Pietro Gasparri) y el dictador italiano Benito Mussolini - en nombre del rey Víctor Manuel III de Italia - y en virtud de los cuales se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano y se pone fin a la llamada “cuestión romana”), al que también asistieron el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y la primera ministra, .

Hamas pide a Trump obligar a Israel a respetar la tregua

Hamas pidió este martes a la “Junta de Paz” promovida por el presidente estadounidense Donald Trump que presione a para que detenga lo que el movimiento describió como continuas violaciones de la tregua en Gaza.

“Instamos a los miembros de la Junta a que tomen medidas serias para obligar a la ocupación israelí a detener sus violaciones en Gaza, ya que la guerra de genocidio contra la Franja aún continúa”, declaró a la AFP un portavoz de, Hazem Qasem, antes de la reunión inaugural del organismo esta semana en Washington.

