Ciudad del Vaticano. El Vaticano no participará en la denominada Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según confirmó este martes el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Al término de un encuentro en la embajada de Italia ante la Santa Sede, Parolin, preguntado por los medios sobre la participación en esta iniciativa, precisó que el Vaticano declina la invitación debido a su “naturaleza particular, que evidentemente no es la misma que la de los demás Estados”.

El pasado 21 de enero, el Vaticano había confirmado que el papa León XIV recibió la invitación de la administración estadounidense y que la propuesta estaba siendo evaluada en ese momento.

Lee también Trump anuncia que la Junta de Paz destinará más de 5 mmd para Gaza; serán para iniciativas humanitarias y de reconstrucción

“Hemos tomado nota de que Italia participará como observador”, afirmó Parolin, quien señaló que existen “puntos que dejan un poco perplejos” y “puntos críticos que necesitarían ser aclarados”.

El cardenal indicó que, aunque “lo importante es que se esté intentando dar una respuesta”, para la Santa Sede existen “cuestiones que deberían ser resueltas”.

La Junta de Paz celebrará su primera reunión este jueves en Washington con la participación de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto.

Lee también Junta de Paz de Trump prevé reunirse el 19 de febrero; el primer encuentro será en Washington, según funcionarios

Por el contrario, países como Francia, España y Suecia han rechazado la invitación.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, defendió este martes la presencia de su país, asegurando que no existen alternativas viables a la propuesta estadounidense y que una ausencia sería “políticamente incomprensible”, aunque no detalló quién encabezará la delegación italiana en la reunión de este jueves.

Parolin participó este martes en un encuentro con motivo del 97 aniversario de los Pactos Lateranenses (suscritos en 1929 entre el entonces papa Pío XI (representado por el cardenal Pietro Gasparri) y el dictador italiano Benito Mussolini - en nombre del rey Víctor Manuel III de Italia - y en virtud de los cuales se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano y se pone fin a la llamada “cuestión romana”), al que también asistieron el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni.

Lee también Netanyahu firma adhesión a la Junta de Paz de Trump; se reúne con el republicano previo a negociaciones del acuerdo nuclear con Irán

Hamas pide a Trump obligar a Israel a respetar la tregua

Hamas pidió este martes a la “Junta de Paz” promovida por el presidente estadounidense Donald Trump que presione a Israel para que detenga lo que el movimiento describió como continuas violaciones de la tregua en Gaza.

“Instamos a los miembros de la Junta a que tomen medidas serias para obligar a la ocupación israelí a detener sus violaciones en Gaza, ya que la guerra de genocidio contra la Franja aún continúa”, declaró a la AFP un portavoz de Hamás, Hazem Qasem, antes de la reunión inaugural del organismo esta semana en Washington.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss