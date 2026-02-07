Más Información

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Miles protestan en Milán contra Juegos Olímpicos de Invierno; también se manifiestan por la presencia de ICE

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Senado urge a fortalecer el programa de vacunación universal, ante brotes como el sarampión; busca un sistema de salud eficaz

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Marina y Profepa rescatan a lobo marino en Cabo San Lucas; presentaba dificultades para nadar

Cetram Tasqueña tendrá nueva imagen; reubicarán 114 puestos y ampliarán banquetas

Miami.- La Junta de Paz creada por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver , comenzando por el de , prevé reunirse por primera vez el 19 de febrero en Washington D.C., según informaron funcionarios de la Casa Blanca al medio Axios.

El encuentro servirá además para recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza, que ha quedado devastada tras dos años de bombardeos incesantes en el marco del conflicto con Israel.

Según oficiales de la Casa Blanca que pidieron no ser identificados, la reunión tendrá lugar en el Instituto de Paz de la capital estadounidense.

El presidente de Hungría, Viktor Orban, fue el primer líder en confirmar su asistencia a la reunión a través de una breve publicación en redes sociales.

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte, mientras que otras naciones, como Francia, España, Suecia e Italia, la han rechazado.

La mayoría de los miembros fundadores revelados son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

El estatuto otorga amplios poderes a su presidente, es decir, Trump, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.

De Latinoamérica se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay. La membresía permanente en la junta cuesta mil millones de dólares.

A pesar del alto el fuego en el conflicto de Gaza que fue alcanzado el pasado octubre, siguen reportándose numerosas violaciones del acuerdo.

Al menos 72 mil 027 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel contra el enclave en octubre de 2023, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

