SEP destituye a Marx Arriaga, titular de la Dirección General de Materiales Educativos; niega desalojo de oficinas

Cae "El Braca", jefe de plaza del CJNG en Zacatecas; esta fue la causa del operativo cerca de la propiedad de los Aguilar

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

Vinculan a proceso a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac; familia acusa intento de homicidio

Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística

CJNG ataca a policías municipales de Epitacio Huerta, Michoacán; hay tres elementos lesionados y dos delincuentes abatidos

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

Suman 217 casos de sarampión en CDMX; estas son las alcaldías con contagios

Sigue vigente orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada; juez le niega amparo

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

El presidente estadounidense respondió que "no se preocupan por eso" ante posibles ataques contra los cárteles en México, Colombia y Venezuela.

El mandatario respondió antes de partir para una base militar en Carolina del Norte, donde más tarde se reunió con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que capturaron a .

Mientras hablaba con los periodistas en la Casa Blanca, el mandatario también fue cuestionado si los cárteles o posiblemente otro "Estado-nación" podrían estar involucrados en la desaparición de Nancy Guthrie, mamá de la presentadora de la NBC Savannah Guthrie.

"Aún no se puede decir eso", dijo Trump a las afueras de la , respondiendo a una pregunta de Jacqui Heinrich, de Fox News. "Es un poco pronto".

"Pero se trata de alguien que o bien sabía muy bien lo que hacía, o bien era un completo aficionado. En cualquier caso, no es una buena situación", añadió Trump.

