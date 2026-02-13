Más Información

Marx Arriaga denuncia que policías lo intentan desalojar de sus oficinas; si pedir mejor educación es un crimen, que me esposen, dice

Marx Arriaga denuncia que policías lo intentan desalojar de sus oficinas; si pedir mejor educación es un crimen, que me esposen, dice

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

Suman 217 casos de sarampión en CDMX; estas son las alcaldías con contagios

Suman 217 casos de sarampión en CDMX; estas son las alcaldías con contagios

Sigue vigente orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada; juez le niega amparo

Sigue vigente orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada; juez le niega amparo

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Un incendio se desató la tarde de este viernes en la refinería de petróleo Ñico López, ubicada en la Bahía de , constaron periodistas de la AFP.

Una inmensa columna de humo negro, que procedía del recinto de la refinería, era visible desde el otro lado del canal de la Bahía de La Habana, sin que fuera posible precisar si el fuego afectaba a los depósitos de de la fábrica.

El fuego, que perdió intensidad rápidamente, según constató la AFP, se desató muy cerca del lugar donde estaban fondeados dos petroleros. Hasta ahora ningún medio oficial se ha referido al hecho.

Lee también

En la misma bahía atracaron el jueves los dos buques de la Armada de México que trasladaron más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo.

Para ahorrar energía, el gobierno comunista puso en vigor el lunes un plan de emergencia que incluye, entre otras medidas, restricciones de la venta de combustibles y una jornada laboral de cuatro días (de lunes a jueves).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Puedes aplicar a la visa H‑2B? Estos países tienen luz verde para trabajar en Estados Unidos

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México