Las ONG Amnistía Internacional y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertaron este viernes de una "escalada" represiva desde enero en la isla, que vinculan con la creciente presión de EU contra La Habana.
Ambas ONG, en comunicados separados, hablaron de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y negación de derechos para ciudadanos y presos.
Amnistía Internacional expresó su "profunda preocupación" ante estos hechos, que "se suman a un contexto marcado por el deterioro de la salud y las condiciones de detención de varias personas encarceladas".
En ese sentido, Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de la ONG -con sede en Londres- afirmó en redes sociales que estas "prácticas autoritarias que el Estado cubano está usando" se corresponden con un "patrón sistemático" para "castigar y disuadir cualquier forma de disidencia".
Por otro lado, el OCDH detalló en un su informe mensual sobre la represión en la isla que en enero se detectaron "al menos 390 acciones represivas", entre ellas "42 detenciones arbitrarias y 348 abusos".
"El año comienza con un repunte de la represión en Cuba, debido al evidente nerviosismo del régimen tras la captura de (el presidente de Venezuela,) Nicolás Maduro. Al mismo tiempo que el régimen anuncia más penurias y restricciones" para la población, subrayó esta ONG con sede en Madrid.
Amnistía Internacional recordó, por su parte, las detenciones de activistas y disidentes ocurridas en enero, como fue el caso de Dagoberto Valdés y Yoandy Izquierdo. Además de la vigilancia de otros opositores, como el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Manuel Cuesta Morúa, o la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
A finales de enero distintas ONG denunciaron una serie de operativos policiales para impedir que 10 opositores y periodistas independientes asistieran a un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la isla, Mike Hammer.
En las últimas semanas también se han dado a conocer varias sentencias a personas consideradas presos por motivos políticos, como la del periodista independiente e intelectual José Gabriel Berrenechea (6 años de cárcel) y la del rapero crítico Fernando Almenares, OBDC (5 años).
Cuesta Morúa aseguró en una reciente entrevista a EFE que había percibido "una intensificación de la represión" que achacaba al "nerviosismo que ha supuesto la captura de Maduro y el cambio geopolítico que se cierne también, obviamente, sobre Cuba, que está directamente en medio de este conflicto".
