Un narcotraficante vinculado con la muerte a tiros del futbolista colombiano Andrés Escobar, quien marcó un autogol en el Mundial de 1994, fue asesinado en , informó este viernes el presidente Gustavo Petro.

El nombre de Santiago Gallón Henao aparecía en la investigación por la muerte del central de la selección de Colombia, baleado en Medellín días después de marcar un gol en contra ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos del torneo celebrado en el país norteamericano.

El crimen sacudió al mundo del futbol y a Colombia, que vivía una de sus épocas más violentas por la violencia del narcotráfico tras la muerte dos años atrás de , a manos de uniformados. El futbolista no tenía parentesco con el capo.

Versiones indican que Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio, el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol.

Andrés Escobar (en el suelo), central de la selección de Colombia, fue baleado en Medellín días después de marcar un gol en contra ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos. Foto: Archivo
Andrés Escobar (en el suelo), central de la selección de Colombia, fue baleado en Medellín días después de marcar un gol en contra ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos. Foto: Archivo

El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años, supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. Fue condenado a 43 años de cárcel en 1995 y recobró la libertad en 2005 al recibir una rebaja de condena.

Petro aseguró en la red X este viernes que Santiago Gallón fue asesinado el jueves en México y lo señaló como autor del crimen contra el defensor, que en aquel momento jugaba para Atlético Nacional.

Ese asesinato "acabó con la imagen internacional del país", sostuvo el mandatario colombiano izquierdista.

Autor del asesinato de Andrés Escobar murió en Huixquilucan

Una fuente de la fiscalía de Toluca aseguró a la AFP que Santiago Gallón fue asesinado a balazos en un restaurante de Huixquilucan, municipio del Estado de México, en la zona centro del país.

Según testimonios de familiares, "se dedicaba a la ganadería y se iba a reunir con ganaderos" en el lugar donde ocurrió el crimen, añadió el responsable, que pidió anonimato.

Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin llegar a ser juzgados.

Los hermanos fueron incluidos en 2015 en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico al ser señalados como miembros de "La Oficina de Envigado", una organización criminal heredera del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.

José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de tener negocios con el capo mexicano .

