En los últimos meses de 2025, el nombre de Ryan Wedding ha resonado en el norte del continente americano. El exatleta canadiense fue incluido en la lista de fugitivos más buscados por el Gobierno de Estados Unidos.

EL UNIVERSAL presenta un recuento de su trayectoria deportiva, así como el origen de las acusaciones que lo vinculan con actividades relacionadas con drogas y narcotráfico.

¿Quién es Ryan Wedding?

Ryan James Wedding nació el 14 de septiembre de 1981 en Thunder Bay, una ciudad ubicada al centro-este de Ontario, Canadá.

Lee también FBI difunde imágenes de motos ligadas al exolímpico Ryan Wedding incautadas en México; autoridades estiman valor en 40 mdd

En 1996 se unió al Equipo Nacional Canadiense de esquí freestyle, disciplina en la que obtuvo una medalla de bronce en 1999 y una medalla de plata en el Campeonato Mundial Juvenil de 2001.

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, celebrados en Salt Lake City, Estados Unidos, Wedding compitió en la prueba de slalom gigante y finalizó en el puesto 24. Tras su participación olímpica, abandonó su carrera deportiva.

Ryan Wedding el exatleta canadiense dentro de la lista de los más buscados por el Gobierno de Estados Unidos Foto: The Canadian Chimpic Association Libray and Archives Canada (2002)

Las primeras acusaciones contra Wedding por delitos relacionados con drogas

En 2006, la Real Policía Montada de Canadá ejecutó una orden de cateo en un domicilio de Maple Ridge, Columbia Británica, para investigar el cultivo de marihuana a gran escala y la posesión ilegal de un arma de fuego. No obstante, Wedding no fue imputado, ya que no se encontraba en el inmueble.

En mayo de 2010 fue acusado en Estados Unidos y sentenciado a cuatro años de prisión por intentar comprar cocaína a un agente encubierto. Fue liberado en 2011 y, posteriormente, autoridades estadounidenses señalaron que habría huido a México.

Lee también Departamento del Tesoro de EU y UIF anuncian sanciones contra 19 personas y empresas por narcotráfico, incluyen al exatleta Ryan Wedding

FBI compara a Ryan Wedding con "El Chapo" y Pablo Escobar

El 17 de octubre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, afirmó que Wedding sería responsable de introducir hasta 60 toneladas de cocaína colombiana al año a Los Ángeles, California, a través de México.

Kash Patel, director del FBI, declaró en noviembre de 2025 que Ryan Wedding estaría protegido por el Cártel de Sinaloa, del cual sería miembro de alto rango, y lo calificó como un “narcoterrorista” y un “Pablo Escobar moderno”, comparándolo con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Lee también Ryan Wedding, de estrella olímpica a líder narco; EU lo vincula con el Cártel de Sinaloa

Ryan Wedding; exmiembro del Equipo Nacional Canadiense de Esquí Freestyle más buscado por el Gobierno de Estados Unidos Foto: AP

Wedding se une a la lista de los fugitivos más buscados por el FBI

En marzo de 2025, el exatleta fue incluido en la lista de los fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI), con una recompensa inicial de 10 millones de dólares por información que condujera a su captura, monto que fue elevado a 15 millones de dólares el 19 de noviembre.

Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, señaló tras el aumento de la recompensa que Wedding pasó de conquistar montañas a liderar una organización dedicada a la distribución de drogas y asesinatos.

Lee también FBI difunde nuevas fotos de decomisos en domicilios ligados a Ryan Wedding; exhibe obras de arte y medallas halladas en cateos

El pasado 24 de diciembre de 2025, el Gobierno de México informó que el exatleta está vinculado con el decomiso de 62 motocicletas de alta gama, droga y cuatro pinturas, halladas durante cateos en inmuebles ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México.

A través de su cuenta oficial en X, el FBI de Los Ángeles difundió un número de WhatsApp para recibir información sobre su paradero:“Si tiene información sobre Wedding, comuníquese con el FBI a través de WhatsApp, Signal o Telegram al (424) 495-0614. También puede contactar a su oficina local del FBI, a la embajada o al consulado estadounidense más cercano”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/rmlgv

Más Información