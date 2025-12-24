Más Información

Sheinbaum desea feliz Navidad a mexicanos; recuerda que "somos la risa que sana y el recuerdo que acompaña"

Sheinbaum desea feliz Navidad a mexicanos; recuerda que "somos la risa que sana y el recuerdo que acompaña"

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

¿Qué propone la “Ley Esposa”? La reforma que pone en discusión la paridad y el poder político

¿Qué propone la “Ley Esposa”? La reforma que pone en discusión la paridad y el poder político

Muere alpinista al caer de 4 mil 300 metros en el Iztaccíhuatl; rescatan su cuerpo tras 20 horas de trabajos

Muere alpinista al caer de 4 mil 300 metros en el Iztaccíhuatl; rescatan su cuerpo tras 20 horas de trabajos

NBA: Horarios y canales para ver EN VIVO los cinco partidos en Navidad

NBA: Horarios y canales para ver EN VIVO los cinco partidos en Navidad

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

En busca del exatleta olímpico canadiense , uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación () de los Estados Unidos, fuerzas federales ejecutaron cuatro en domicilios de la Ciudad y el Estado de México, pero no lo encontraron.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles que derivado de la cooperación bilateral con agencias estadounidenses, se desarrollaron líneas de investigación para ubicar a James Wedding, acusado de encabezar una red de tráfico de drogas con vínculos con el Cártel de Sinaloa, quien se cree podría estar en territorio mexicano.

A partir de lo anterior, precisó la SSPC en un comunicado, se identificaron cuatro inmuebles en dichas entidades relacionados con actividades ilícitas.

Lee también

Pinturas perteneciente a Ryan James. Foto: Especial
Pinturas perteneciente a Ryan James. Foto: Especial

Por lo que, con autorización de un juez de control, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), SSPC, Marina junto con Ejército y Guardia Nacional desplegaron un operativo para intervenir los domicilios donde se hallaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación.

Derivado de lo anterior, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, en tanto, lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las indagatorias subsecuentes, indicó la dependencia.

Motocicletas de alta gama de Ryan James. Foto: Especial
Motocicletas de alta gama de Ryan James. Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm / bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]