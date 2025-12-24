Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

En busca del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, fuerzas federales ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad y el Estado de México, pero no lo encontraron.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles que derivado de la cooperación bilateral con agencias estadounidenses, se desarrollaron líneas de investigación para ubicar a James Wedding, acusado de encabezar una red de tráfico de drogas con vínculos con el Cártel de Sinaloa, quien se cree podría estar en territorio mexicano.

A partir de lo anterior, precisó la SSPC en un comunicado, se identificaron cuatro inmuebles en dichas entidades relacionados con actividades ilícitas.

Pinturas perteneciente a Ryan James. Foto: Especial

Por lo que, con autorización de un juez de control, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), SSPC, Marina junto con Ejército y Guardia Nacional desplegaron un operativo para intervenir los domicilios donde se hallaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación.

Derivado de lo anterior, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, en tanto, lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las indagatorias subsecuentes, indicó la dependencia.

Motocicletas de alta gama de Ryan James. Foto: Especial

