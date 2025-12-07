Dos mujeres y un hombres fueron aprehendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) mediante la ejecución de tres cateos en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco.

En los operativos, en los que también participaron elementos de la Secretarías de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, se aseguraron 798 dosis de droga, confirmó la SSC.

Policías capitalinos emprendieron trabajos de investigación en las colonias Asturias, Doctores y Barrio Santiago Sur, tras varias denuncias por la venta de droga en la zona norte de la ciudad, comunicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Al reunir los datos de prueba suficientes, un representante del Ministerio Público solicitó a un juez de control las órdenes de cateo, quien otorgó los tres mandamientos.

El primer cateo fue realizado en un inmueble ubicado sobre Viaducto Río de la Piedad, de la colonia Asturias, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde aseguraron 10 dosis de marihuana.

El segundo operativo se desplegó en un predio de la calle Doctor Márquez, en la colonia Doctores, donde se decomisaron cientos de dosis de cocaína y marihuana, y se detuvo a una mujer de 39 años.

Mientras que en el tercer cateo, realizado en Playa Tenacatitla, en el Barrio Santiago Sur, de la alcaldía Iztacalco, se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana y cocaína, además de que se capturó a una mujer de 36 años y a un hombre de 38.

Los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo de autoridades.

Los tres detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

