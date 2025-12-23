Más Información

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que indaga “la validez” de la supuesta carta de al pederasta .

En X, el Departamento de Justicia dijo que “tres hechos destacan”, y añadió que “el matasellos del sobre es de Virginia, no de , donde Jeffrey Epstein estaba encarcelado en ese momento”.

Añadió que “la dirección del remitente indicaba la incorrecta donde se encontraba detenido Epstein y no incluía su número de recluso, que es necesario para el correo saliente”.

Lee también

Además, “el sobre fue procesado tres días DESPUÉS de la ”.

Una carta manuscrita firmada por “J. Epstein” parece tener referencias obscenas con relación al presidente . Se trata de un breve mensaje de 2019 enviado desde la cárcel al agresor sexual convicto Nassar.

La carta no nombra explícitamente a Trump, sino que se refiere a “nuestro presidente”. El mensaje parece haber sido enviado en agosto de 2019, el mismo mes en que Epstein se suicidó en prisión. Trump era presidente en ese momento.

Lee también

Imagen tomada del video donde se ve a Donald Trump y a Jeffrey Epstein (Foto: tomada de video)
Imagen tomada del video donde se ve a Donald Trump y a Jeffrey Epstein (Foto: tomada de video)

La misiva está incluida en la última colección de documentos de Epstein publicada por el Departamento de Justicia el lunes. “Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y atractivas”, dice la carta.

Las autoridades no han acusado a Trump de ningún ni lo han imputado por ningún crimen en relación con Epstein.

Tras la divulgación de los archivos, el Departamento de Justicia defendió a Trump: “Para que quede claro: las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran una pizca de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado en contra del presidente Trump”.

Lee también

La carta tiene matasellos de tres días después de la muerte de Epstein. El personal de la prisión está autorizado a leer e inspeccionar el correo saliente, lo que puede causar retrasos. No está claro por qué los funcionarios de la prisión permitieron que se enviara la ni por qué se retrasó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada