El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que indaga “la validez” de la supuesta carta de Larry Nassar al pederasta Jeffrey Epstein.

En X, el Departamento de Justicia dijo que “tres hechos destacan”, y añadió que “el matasellos del sobre es de Virginia, no de Nueva York, donde Jeffrey Epstein estaba encarcelado en ese momento”.

Añadió que “la dirección del remitente indicaba la cárcel incorrecta donde se encontraba detenido Epstein y no incluía su número de recluso, que es necesario para el correo saliente”.

Lee también Clinton pide publicación de archivos del caso Epstein en los que aparece; viajó unas 30 veces a la isla privada

Además, “el sobre fue procesado tres días DESPUÉS de la muerte de Epstein”.

Una carta manuscrita firmada por “J. Epstein” parece tener referencias obscenas con relación al presidente Donald Trump. Se trata de un breve mensaje de 2019 enviado desde la cárcel al agresor sexual convicto Nassar.

La carta no nombra explícitamente a Trump, sino que se refiere a “nuestro presidente”. El mensaje parece haber sido enviado en agosto de 2019, el mismo mes en que Epstein se suicidó en prisión. Trump era presidente en ese momento.

Lee también Departamento de Justicia de EU niega vínculo de Trump con retiro de fotos del caso Epstein; "es para proteger a las víctimas", señala

Imagen tomada del video donde se ve a Donald Trump y a Jeffrey Epstein (Foto: tomada de video)

La misiva está incluida en la última colección de documentos de Epstein publicada por el Departamento de Justicia el lunes. “Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y atractivas”, dice la carta.

Las autoridades no han acusado a Trump de ningún delito ni lo han imputado por ningún crimen en relación con Epstein.

Tras la divulgación de los archivos, el Departamento de Justicia defendió a Trump: “Para que quede claro: las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran una pizca de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado en contra del presidente Trump”.

Lee también Al menos 16 archivos han desaparecido de la página web del caso Epstein, incluida una foto en la que sale Trump

La carta tiene matasellos de tres días después de la muerte de Epstein. El personal de la prisión está autorizado a leer e inspeccionar el correo saliente, lo que puede causar retrasos. No está claro por qué los funcionarios de la prisión permitieron que se enviara la carta de Epstein ni por qué se retrasó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc