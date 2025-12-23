Más Información

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cualquiera que no esté de acuerdo con él en materia de política monetaria "jamás será presidente" de la Reserva Federal (), un comentario que se produce en plenas deliberaciones sobre quién será su candidato para ser el próximo presidente del en sustitución de Jerome Powell.

"¡Cualquiera que esté en desacuerdo conmigo nunca será presidente de la Fed!", clamó Trump en un mensaje publicado hoy en su red social Truth Social en el que destacó los buenos datos de crecimiento del PIB del tercer trimestre, difundidos hoy, y lamentó a su vez que Wall Street no haya reaccionado con euforia a las cifras, algo que atribuye a su vez a la política monetaria actual de Powell.

A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió un 4.3%, según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

"Hoy en día, cuando hay buenas noticias, el mercado baja, porque todo el mundo piensa que los tipos de interés se subirán inmediatamente para controlar la 'posible' inflación. Esto significa que, en esencia, nunca podremos volver a tener un mercado tan boyante como los de la época en que nuestra nación se estaba construyendo y alcanzando la grandeza", aseguró.

Trump agregó que "los mercados robustos, incluso los mercados excepcionales, no causan inflación; ¡la estupidez sí!".

"Quiero que mi nuevo presidente de la Reserva Federal baje los tipos de interés si los mercados van bien, y que no los destruya sin motivo alguno", detalló el magnate inmobiliario, que añadió que "la inflación se controlará sola y, si no es así, siempre podremos subir las tasas en el momento oportuno".

En las próximas semanas está previsto que Trump anuncie a su candidato para sustituir al frente de la Fed a Jerome Powell, con quien el mandatario se ha mostrado muy en desacuerdo y cuyo mandato concluye en mayo.

Recientemente, el magnate inmobiliario ha dicho que se está debatiendo entre su actual asesor económico, Kevin Hasset y el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, para dirigir la entidad emisora a partir de mayo.

