En su última decisión de política monetaria del año, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos bajó sus tasas de interés en 25 puntos base por tercera vez y las dejó en el rango de entre el 3.50% y el 3.75%.

Por la mañana, Wall Street abrió en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0.03%, hasta 47.547 puntos, mientras el mercado esperaba un nuevo recorte de tipos por parte del banco central estadounidense.

