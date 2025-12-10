Más Información

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

En su última decisión de política monetaria del año, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos bajó sus tasas de interés en 25 puntos base por tercera vez y las dejó en el rango de entre el 3.50% y el 3.75%.

Por la mañana, Wall Street abrió en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0.03%, hasta 47.547 puntos, mientras el mercado esperaba un nuevo recorte de tipos por parte del banco central estadounidense.

