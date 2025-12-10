Más Información
“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU
En su última decisión de política monetaria del año, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos bajó sus tasas de interés en 25 puntos base por tercera vez y las dejó en el rango de entre el 3.50% y el 3.75%.
Por la mañana, Wall Street abrió en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0.03%, hasta 47.547 puntos, mientras el mercado esperaba un nuevo recorte de tipos por parte del banco central estadounidense.
Lee también Trump anuncia que designará al próximo presidente de la Fed "probablemente" a inicios de 2026
sg
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]