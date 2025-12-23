Más Información

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Víspera navideña mantiene heladas en el norte y centro del país; hasta -10 grados para este martes

Víspera navideña mantiene heladas en el norte y centro del país; hasta -10 grados para este martes

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Nueva York. Una coalición de estados demócratas celebra este martes una victoria en una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por haber recortado millones de dólares destinados a la lucha contra el tras negarse a usar fondos del Estado para apoyar la agenda de deportaciones masivas del presidente .

Los demandantes alegaron ante un tribunal federal de Rhode Island que el recorte del DHS les colocó en “riesgo de sufrir” por los fondos que se asignaban a gobiernos estatales y locales para mejorar la preparación ante amenazas como el terrorismo, desastres naturales y otras emergencias.

En concreto, los fondos pertenecían al Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP) y fueron reasignados a otros estados.

Lee también

"Demandantes corren riesgo de sufrir un daño irreparable"

“El tribunal no tiene ninguna duda en concluir que los demandantes corren el ‘riesgo de sufrir un daño irreparable’ porque el efecto de la pérdida de los fondos de emergencia y para casos de desastre no puede ser reparado posteriormente, y las consecuencias a largo plazo para la respuesta ante desastres y la son reales e irreparables”, señaló la jueza Mary McElroy.

McElroy ordenó al DHS modificar las adjudicaciones del HSGP emitidas a los estados demandantes para reflejar los niveles de financiación que esta agencia había declarado previamente que asignaría, antes de los cambios de último momento en su decisión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recorrió esta semana la nueva prisión migratoria Alligator Alcatraz, en Florida. Foto: EFE. @SEC_NOEM
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recorrió esta semana la nueva prisión migratoria Alligator Alcatraz, en Florida. Foto: EFE. @SEC_NOEM

Igualmente, dictó que otros cambios significativos en los para emergencias, también implementados a última hora al final del año fiscal en septiembre, eran ilegales, y los anuló.

Lee también

“Dado que el tribunal ha determinado que las acciones de los demandados son ilegales, el interés público favorece la adopción de medidas cautelares, ya que generalmente no existe en la perpetuación de acciones ilegales por parte de una agencia gubernamental”, indica el documento legal.

Trump y sus políticas antimigrantes

Los demandantes argumentaron que desde el comienzo de la segunda administración de Trump, el poder ejecutivo ha intentado repetidamente vincular la financiación federal de programas a la colaboración de los gobiernos estatales y locales con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El pasado 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional que “garantizara que las jurisdicciones denominadas ‘santuario’ no recibieran fondos federales”.

Lee también

Otra orden ejecutiva del 19 de febrero ordenó además a todos los departamentos ejecutivos que “garanticen, de conformidad con la legislación aplicable, que los pagos federales a los estados y las localidades no fomenten las llamadas políticas de ‘ciudades santuario’”.

“Dado que los demandantes han prevalecido en sus reclamaciones, dado que se enfrentan a un daño irreparable y dado que el equilibrio de intereses y el les favorecen, el tribunal considera que procede dictar una medida cautelar permanente”, afirmó la jueza McElroy.

La demanda fue presentada por los fiscales de California, Illinois, , Rhode Island, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, y el gobernador de Pensilvania.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada