Caracas.- El gobierno de Venezuela aseguró haber recibido de Irán un ofrecimiento de cooperación "en todos los ámbitos" para, dijo, enfrentar "la piratería y el terrorismo internacional" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a la nación sudamericana.

La semana pasada, EU confiscó un petrolero con crudo venezolano frente a las costas de Venezuela y este sábado la Guardia Costera del país norteamericano incautó uno más sancionado, según reportaron medios estadounidenses.

El medio The New York Times detalló que es un petrolero con bandera panameña que transportaba petróleo venezolano.

EU incautó un petrolero, supuestamente utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán. (10/12/25) Foto: Captura de video

