Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras; es por vender litros incompletos

Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros

¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

Niegan amparo a excolaboradora de Silvano Aureoles por caso de cuarteles en Michoacán; Villegas Pineda sigue presa

Defensa envía 180 elementos de fuerzas especiales a Sinaloa

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Activan doble alerta por pronóstico de bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX; se esperan hasta 1 grados

Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perritos policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX

Caracas.- El gobierno de Venezuela aseguró haber recibido de un ofrecimiento de cooperación "en todos los ámbitos" para, dijo, enfrentar "la piratería y el terrorismo internacional" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a la nación sudamericana.

La semana pasada, EU confiscó un petrolero con crudo venezolano frente a las costas de y este sábado la Guardia Costera del país norteamericano incautó uno más sancionado, según reportaron medios estadounidenses.

El medio The New York Times detalló que es un petrolero con bandera panameña que transportaba petróleo venezolano.

EU incautó un petrolero, supuestamente utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán. (10/12/25) Foto: Captura de video
