Caracas.- La orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear el desplazamiento de buques petroleros sancionados desde y hacia Venezuela, trae a la memoria grandes crisis vividas por la industria de crudo en el país sudamericano con pérdidas millonarias para las arcas de la nación e imágenes de largas filas para repostar gasolina.

La decisión del líder republicano fue precedida por la confiscación de un buque cerca de las aguas venezolanas sancionado en 2022 y que transportaba petróleo del país sudamericano en medio del importante despliegue naval y militar que Washington mantiene desde agosto pasado en el Caribe.

La operación, que llevó a otro nivel la tensión bilateral, también recordó episodios que han involucrado a la industria petrolera en los casi 26 años del chavismo en Venezuela.

Previo al aumento reciente de las tensiones entre EU y Venezuela, dos grandes crisis han golpeado a la industria petrolera venezolana en los casi 26 años del chavismo en el país sudamericano. Foto: shutterstock

Primera gran crisis: 2002-2003

A finales de 2002, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la patronal Fedecámaras y la oposición agrupada en la extinta Coordinadora Democrática convocaron a un paro cívico, al que dos días después se unió la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y se extendió por 63 días, hasta febrero de 2023.

El objetivo principal de la huelga era la renuncia del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (1999-2013), que pudo sortear la protesta y mantenerse en el cargo.

Pero la producción petrolera cayó hasta los 757 mil barriles por día (bpd) luego de registrar un nivel de unos 2.9 millones de bpd el mes anterior, según datos divulgados en aquel momento por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El Gobierno gastó unos 540 millones de dólares entonces en importación de gasolina, según datos de PDVSA, y las pérdidas para el país se calcularon en más de 10 mil millones de dólares, de acuerdo al Ministerio de Finanzas.

Durante el tiempo que duró la huelga, los venezolanos pasaban largas horas en filas kilométricas en las gasolineras para poder surtir sus vehículos, por lo que se volvieron virales imágenes de personas pasando la noche en sus coches o incluso jugando dominó en plena vía para distraerse.

Tras el fin del paro petrolero, la economía venezolana registró una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 18.5%, mientras que unos 20 mil trabajadores de PDVSA fueron despedidos.

Previo al aumento reciente de las tensiones entre EU y Venezuela, dos grandes crisis han golpeado a la industria petrolera venezolana en los casi 26 años del chavismo en el país sudamericano. Foto: Archivo

Segunda gran crisis: 2020

Entre finales de marzo y mayo de 2020, Venezuela enfrentó una grave escasez de gasolina que mantuvo a miles de conductores en largas filas durante días para poder abastecerse, que el Gobierno achacaba a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la oposición a la falta de inversión y mantenimiento en el sector, así como a la corrupción.

La escasez paró cuando Venezuela recibió, a finales de mayo de ese año, cinco buques cargados con gasolina iraní, lo que también sirvió para un notable incremento del precio del combustible en el país sudamericano, que en algunos puntos se cobra a 0.50 dólares por litro, cuando antes de la crisis un solo dólar bastaba para llenar los tanques de miles de vehículos.

El presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera (Petropymi), Reinaldo Quintero, dijo a EFE que entonces estaba la política de "máxima presión" del gobierno estadounidense que originó un desplome de la producción de crudo "por debajo de 400 mil barriles y además cayó el precio" del petróleo.

Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela para que no pudiera exportar su petróleo. Foto: EFE

Tercera gran crisis: 2025

La semana pasada, el Comando Sur de EU, que ha atacado a más de 30 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado bajo una orden judicial.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos escalaron tras este hecho y Trump ordenó posteriormente el bloqueo de los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano, lo que ha sido rechazado por Caracas que denuncia las intenciones "guerreristas" y "colonialistas" de la Administración norteamericana.

Incautación de un petrolero, supuestamente utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán. (10/12/25) Foto: Captura de video

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ratificó los planes que "garantizan la continuidad operativa" en "todos los procesos" de la industria de hidrocarburos del país, mientras que PDVSA aseguró que las exportaciones de crudo y sus derivados "se desarrollan con normalidad" e indicó que los buques petroleros vinculados a sus operaciones "continúan con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas".

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

