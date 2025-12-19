Trump "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela; advierte que habrá más incautaciones de petroleros

Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está dejando la posibilidad de una guerra con Venezuela sobre la mesa: "No lo descarto, no", dijo en una entrevista telefónica con NBC News.
Trump respondió: "no lo hablo" cuando se le preguntó si descarta la posibilidad de que sus últimas acciones contra el régimen venezolano puedan conducir a una guerra.
Confirmó que era una posibilidad y dijo que habrá más incautaciones de petroleros. Al preguntársele un cronograma, Trump respondió: "Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, navegarán a uno de nuestros puertos".
También se negó a decir si derrocar a Maduro era su objetivo final. Ha dicho que "sabe exactamente qué quiero. Lo sabe mejor que nadie", apostilló.
Trump ha declarado que no se siente obligado de informar al Congreso de Estados Unidos para llevar a cabo eventuales ataques contra Venezuela, y señaló que temía algún tipo de filtración por parte de los legisladores.
"No me importaría pero (...) no tengo [por qué] decírselo. Está comprobado, pero no me molestaría en absoluto", afirmó el mandatario cuando una periodista le preguntó si pensaba solicitar el visto bueno del Congreso para realizar ataques terrestres en Venezuela.
"Sólo espero que no lo filtren. Ya sabes, la gente lo filtra. Son políticos, y filtran como un colador", agregó el republicano.
