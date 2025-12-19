Más Información

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

La mañanera de Sheinbaum, 19 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 19 de diciembre, minuto a minuto

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Trump "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela; advierte que habrá más incautaciones de petroleros

Trump "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela; advierte que habrá más incautaciones de petroleros

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

PRI en el Senado propone prohibir entrega de doctorados honoris causa sin rigor académico; pide honrar méritos comprobables

PRI en el Senado propone prohibir entrega de doctorados honoris causa sin rigor académico; pide honrar méritos comprobables

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

Investigan intoxicación de 40 menores en guardería de Guasave, Sinaloa; siete permanecen hospitalizados

Investigan intoxicación de 40 menores en guardería de Guasave, Sinaloa; siete permanecen hospitalizados

Se desata balacera en operativo

Se desata balacera en operativo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está dejando la posibilidad de una sobre la mesa: "No lo descarto, no", dijo en una entrevista telefónica con NBC News.

Trump respondió: "no lo hablo" cuando se le preguntó si descarta la posibilidad de que sus últimas acciones contra el régimen venezolano puedan conducir a una guerra.

Confirmó que era una posibilidad y dijo que habrá más incautaciones de petroleros. Al preguntársele un cronograma, Trump respondió: "Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, navegarán a uno de nuestros puertos".

Lee también

También se negó a decir si derrocar a Maduro era su objetivo final. Ha dicho que "sabe exactamente qué quiero. Lo sabe mejor que nadie", apostilló.

Trump ha declarado que no se siente obligado de informar al para llevar a cabo eventuales ataques contra Venezuela, y señaló que temía algún tipo de filtración por parte de los legisladores.

"No me importaría pero (...) no tengo [por qué] decírselo. Está comprobado, pero no me molestaría en absoluto", afirmó el mandatario cuando una periodista le preguntó si pensaba solicitar el visto bueno del Congreso para realizar ataques terrestres en Venezuela.

"Sólo espero que no lo filtren. Ya sabes, la gente lo filtra. Son políticos, y filtran como un colador", agregó el republicano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina Primaria 2026 Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial. Foto: Especial

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial

Visa aericana. Foto: iStock

¿Cuánto tiempo te dieron para quedarte en Estados Unidos? Aquí la forma más rápida de saberlo

3I/ATLAS se acerca a la Tierra. ¿Cómo observar el paso único en la vida del cometa? Foto: CANVA

3I/ATLAS se acerca a la Tierra. ¿Cómo observar el paso único en la vida del cometa?

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos