Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

La mañanera de Sheinbaum, 19 de diciembre, minuto a minuto

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Trump "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela; advierte que habrá más incautaciones de petroleros

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

PRI en el Senado propone prohibir entrega de doctorados honoris causa sin rigor académico; pide honrar méritos comprobables

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

Investigan intoxicación de 40 menores en guardería de Guasave, Sinaloa; siete permanecen hospitalizados

Se desata balacera en operativo

El presidente ruso, , dio hoy la razón a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en su demanda por difamación contra la cadena pública británica , aunque eludió entrar en detalles.

"El problema de las y la manipulación existe, esto es algo evidente. Pienso que el presidente Trump tiene razón", dijo al responder la correspondiente pregunta del corresponsal de BBC en Moscú durante su intervención en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía.

No obstante, no quiso profundizar en el tema y aseguró que "se trata de problemas domésticos entre ellos, dejemos que se entiendan entre ellos".

"No quiero echarle a usted sal en la herida, no quiero tocar este tema", dijo al periodista de la BBC.

Donald Trump y la BBC enfrenten disputa. Fotos: Archivo y BBC
Donald Trump y la BBC enfrenten disputa. Fotos: Archivo y BBC

Demanda reclama hasta 5.000 millones de dólares en daños por difamación

Trump, presentó el pasado lunes una demanda por difamación contra la BBC por considerar que había editado de forma engañosa su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental, de modo que daba la impresión de que él incitó directamente a la violencia en los disturbios del Capitolio.

La demanda, presentada en una corte federal del sur de Florida, reclama hasta 5.000 millones de dólares en daños por dos cargos: difamación y violación de la ley de prácticas comerciales de Florida.

El documental en cuestión, titulado 'Trump: ¿segunda oportunidad?', fue emitido por el programa Panorama de la BBC poco antes de las elecciones presidenciales de 2024 y habría unido secciones separadas del discurso de Trump para sugerir que él iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y "luchar como demonios", una edición que el mandatario califica de "falsa, difamatoria y maliciosa".

La BBC reconoció que la edición fue un "error de juicio" y ofreció disculpas, aunque ha sostenido que no existe base legal para una demanda por difamación, y se ha comprometido a defenderse en los tribunales.

Altos ejecutivos de la emisora, incluyendo el director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness, renunciaron tras la polémica.

