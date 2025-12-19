El presidente ruso, Vladímir Putin, dio hoy la razón a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en su demanda por difamación contra la cadena pública británica BBC, aunque eludió entrar en detalles.

"El problema de las noticias falsas y la manipulación existe, esto es algo evidente. Pienso que el presidente Trump tiene razón", dijo al responder la correspondiente pregunta del corresponsal de BBC en Moscú durante su intervención en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía.

No obstante, no quiso profundizar en el tema y aseguró que "se trata de problemas domésticos entre ellos, dejemos que se entiendan entre ellos".

"No quiero echarle a usted sal en la herida, no quiero tocar este tema", dijo al periodista de la BBC.

Donald Trump y la BBC enfrenten disputa. Fotos: Archivo y BBC

Demanda reclama hasta 5.000 millones de dólares en daños por difamación

Trump, presentó el pasado lunes una demanda por difamación contra la BBC por considerar que había editado de forma engañosa su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental, de modo que daba la impresión de que él incitó directamente a la violencia en los disturbios del Capitolio.

La demanda, presentada en una corte federal del sur de Florida, reclama hasta 5.000 millones de dólares en daños por dos cargos: difamación y violación de la ley de prácticas comerciales de Florida.

El documental en cuestión, titulado 'Trump: ¿segunda oportunidad?', fue emitido por el programa Panorama de la BBC poco antes de las elecciones presidenciales de 2024 y habría unido secciones separadas del discurso de Trump para sugerir que él iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y "luchar como demonios", una edición que el mandatario califica de "falsa, difamatoria y maliciosa".

La BBC reconoció que la edición fue un "error de juicio" y ofreció disculpas, aunque ha sostenido que no existe base legal para una demanda por difamación, y se ha comprometido a defenderse en los tribunales.

Altos ejecutivos de la emisora, incluyendo el director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness, renunciaron tras la polémica.

