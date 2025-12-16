Más Información

La cadena británica BBC anunció este martes que se defenderá contra la demanda por difamación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reclama 10 mil millones de dólares por daños y perjuicios por el montaje engañoso de uno de sus discursos.

"Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso", dijo un portavoz de la BBC ante la demanda por un montaje engañoso, por parte de la cadena, de un discurso de Trump en 2021, antes del asalto al Capitolio de Washington.

BBC se disculpa

El mes pasado, la BBC se disculpó por haber dado la impresión de que Trump había incitado a una "acción violenta" antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021.

El reportaje en cuestión se emitió el año pasado antes de los comicios de 2024, en el emblemático programa de actualidad "Panorama".

El video yuxtapuso dos secciones separadas del discurso de Trump, de manera que parecía que el magnate instaba explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio, donde los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

Como resultado de ese montaje, parecía que Trump estaba instando a sus seguidores a marchar hacia el Congreso y "luchar como demonios".

Sin embargo, en la frase original, el presidente estadounidense decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso".

Donald Trump y la BBC enfrenten disputa. (13/11/25) Fotos: Archivo y BBC
Donald Trump y la BBC enfrenten disputa. (13/11/25) Fotos: Archivo y BBC

La expresión "luchar como demonios" pertenecía a otro fragmento del discurso.

"La anteriormente respetada y ahora desacreditada BBC difamó al presidente Trump al manipular intencionada, maliciosa y engañosamente su discurso en un intento descarado de interferir en las elecciones presidenciales de 2024", dijo un portavoz del equipo legal de Trump en un comunicado transmitido a la AFP.

BBC niega acusaciones de difamación de Trump

La British Broadcasting Corporation (BBC), cuya audiencia se extiende mucho más allá del Reino Unido, atravesó un periodo de turbulencia el mes pasado después de que un reporte periodístico volviera a poner el foco en el clip editado.

La BBC ha negado las acusaciones de difamación de Trump, aunque su presidente, Samir Shah, envió al dirigente norteamericano una carta de disculpa.

Shah también avanzó el mes pasado que la cadena está decidida a defenderse de las amenazas de Trump.

