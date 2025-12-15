Más Información

El presidente estadounidense, , anunció este lunes que declarará el fentanilo como un “arma de destrucción masiva”.

En un evento para entregar la Medalla a la Defensa de la Frontera con México, Trump dijo que emitirá una orden ejecutiva para hacer la declaratoria, al advertir que los cárteles de la droga son “enemigos de ”.

Trump afirmó que su administración está “desmantelando a los cárteles” y que, tras haber heredado “una de las peores fronteras del mundo”, ahora se ha convertido en “la más segura”.

Aseguró que sus ataques contra supuestas narcolanchas en El Caribe y El Pacífico han frenado el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos en más de 90%, e insistió en que pronto iniciará los ataques contra los cárteles vía terrestre. “Es mucho más fácil”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la “seguridad fronteriza es seguridad nacional”.

A su turno, el zar fronterizo, Tom Homan, dijo que “una frontera segura salva vidas”.

En el pasado, republicanos han solicitado al gobierno estadounidense declarar el fentanilo como un arma de destrucción masiva, con el argumento de que se destinaran más recursos y una mayor coordinación para combatir esta droga.

Sin embargo, la administración anterior de Joe Biden descartó esa medida. En su momento, Todd Robinson, el entonces encargado de la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado, alegó que “no vemos que catalogar el fentanilo como arma de destrucción masiva nos dé ninguna competencia que no tengamos”.

