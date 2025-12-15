Santiago. Chile protestó el lunes frente a Colombia por juzgar como "inaceptables" los dichos del presidente Gustavo Petro contra el mandatario electo chileno, José Antonio Kast, a quien acusó de ser "hijo de Hitler" tras su triunfo en el balotaje.

El gobierno de izquierda de Gabriel Boric se molestó con Petro, uno de sus aliados en la región, tras su mensaje en X lamentando la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara.

"Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país", dijo en una declaración a la prensa el canciller Alberto van Klaveren.

Lee también Gabriel Boric recibe a José Antonio Kast para iniciar la transición en Chile; en marzo asumirá el poder

Tras confirmarse el triunfo de Kast, Petro posteó en X que en América "vienen los vientos de la muerte", e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a "resistir con la espada de Bolívar en alto".

"Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos", agregó.

"Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti (sic) Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores", afirmó Petro, quien compartió un mapa de América del Sur bicolor, dividido según la ideología del Gobierno de cada país.

Lee también Las claves detrás de la victoria de la ultraderecha en Chile

La Gran Colombia fue un Estado que existió entre 1819 y 1831 y del cual formaron parte lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que en ese entonces era un departamento colombiano.

Petro, que se ubica en las antípodas ideológicas de Kast, agregó: "Me han bloqueado mi trino (tuit) sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere".

"Que cuiden la tumba de (el poeta Pablo) Neruda, dije en el trino censurado", agregó en un nuevo mensaje.

Lee también El ultraderechista José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales de Chile; vence por casi 20 puntos

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar al Palacio de La Moneda desde el retorno a la democracia.

"El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet", expresó el mandatario colombiano.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en Alemania, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler.

Lee también Sheinbaum felicita a José Antonio Kast, presidente electo de Chile; reconoce jornada electoral pacífica y democrática

Kast afirma, por el contrario, que su padre fue un conscripto forzado en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.