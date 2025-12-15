Más Información

Santiago. Chile protestó el lunes frente a Colombia por juzgar como "inaceptables" los dichos del presidente contra el mandatario electo chileno, , a quien acusó de ser "hijo de Hitler" tras su triunfo en el balotaje.

El gobierno de izquierda de se molestó con Petro, uno de sus aliados en la región, tras su mensaje en X lamentando la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara.

"Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país", dijo en una declaración a la prensa el canciller Alberto van Klaveren.

Lee también

Tras confirmarse el triunfo de Kast, Petro posteó en X que en América "vienen los vientos de la muerte", e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a "resistir con la espada de Bolívar en alto".

"Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y mata los pueblos", agregó.

"Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti (sic) Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores", afirmó Petro, quien compartió un mapa de América del Sur bicolor, dividido según la ideología del Gobierno de cada país.

Lee también

La Gran Colombia fue un Estado que existió entre 1819 y 1831 y del cual formaron parte lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que en ese entonces era un departamento colombiano.

Petro, que se ubica en las antípodas ideológicas de Kast, agregó: "Me han bloqueado mi trino (tuit) sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere".

"Que cuiden la tumba de (el poeta Pablo) Neruda, dije en el trino censurado", agregó en un nuevo mensaje.

Lee también

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar al Palacio de La Moneda desde el retorno a la democracia.

"El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet", expresó el mandatario colombiano.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler.

Lee también

Kast afirma, por el contrario, que su padre fue un conscripto forzado en el ejército alemán durante la y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.

