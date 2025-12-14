Más Información

Chile elige a José Antonio Kast como presidente; vence con amplio margen a Jeannette Jara

Toluca vs Tigres: EN VIVO - Final de vuelta del Torneo Apertura 2025

Sheinbaum felicita a José Antonio Kast, presidente electo de Chile; reconoce jornada electoral pacífica y democrática

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Con coronas y disfraces, Tabasco recibe a Fátima Bosch; lluvia no frena desfile de Miss Universo 2025

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos, por ahora, con Pedro Haces o sindicatos

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

Sheinbaum “boxea” con Diana “La Bonita” Fernández en Ciudad Juárez; reconoce su trayectoria deportiva

Cae grupo dedicado al robo de autotransporte; Gabinete de Seguridad reporta operativos en Edomex e Hidalgo

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

El presidente de Chile, , felicitó este domingo al presidente electo José Antonio Kast tras la confirmación de su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

A través de redes sociales reconoció el resultado y reafirmó su compromiso con las instituciones democráticas del .

En su cuenta oficial en la red social X (Twitter), Boric reiteró que la jornada electoral fue un ejercicio de participación ciudadana y una demostración de la fortaleza del sistema electoral chileno, valorando la legitimidad del proceso y el papel de los votantes.

Destacó que en Chile “la ciudadanía decide libre e informadamente” y subrayó que la democracia es una tradición que debe ser cuidada por todos los actores políticos.

El mandatario señaló que, independientemente del signo político del candidato ganador, la institucionalidad chilena respetará el proceso y el resultado.

Además, Boric enfatizó que tanto la candidata derrotada, Jeannette Jara, como Kast tendrán el respaldo del Estado para llevar a cabo la transición de mando de forma ordenada y pacífica.

En sus publicaciones, el jefe de Estado transmitió la idea de que el proceso electoral, desde la primera hasta la segunda vuelta, puso de manifiesto una democracia sana y participativa.

También hizo un llamado a mantener el respeto mutuo entre las fuerzas políticas y a seguir construyendo un país unido pese a las diferencias ideológicas.

Finalmente, dio a conocer que realizó la tradicional llamada al nuevo Presidente electo; lo felicitó y también lo invitó el lunes a las 11:30 al Palacio de La Moneda.

Los mensajes de Boric se producen en el contexto de un resultado que marcó un giro significativo en la política chilena, con el triunfo de Kast sobre la izquierdista Jeannette Jara, en lo que fue uno de los comicios más polarizados de las últimas décadas.

