París. La Nochevieja parisiense no tendrá este año concierto en los , después de que la Alcaldía de la capital francesa accediera a la petición de la policía de suspenderlo por motivos de seguridad.

Los movimientos de masas de los más de un millón de personas que en los dos últimos años se concentraron en la famosa avenida parisina han llevado a la Prefectura a recomendar que no se vuelva a hacer ese concierto.

Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene los tradicionales fuegos artificiales que cada año cierran el año en la ciudad y que también atraen a numerosos espectadores, aunque en una extensión más amplia.

Aunque circularon versiones de que la suspensión se debía a una amenaza terrorista, lo cierto es que la suspensión fue solicitada por la policía y aceptada por la alcaldesa de París, ante el desafío a la seguridad que supone la enorme aglomeración de personas en la avenida parisina.

La alcaldesa del distrito 8, Jeanne d’Hauteserre, apoyó la decisión de la suspensión en unas declaraciones a EuroNews “Creo que este año es una buena decisión no repetirlo. La avenida no está diseñada para recibir público para un concierto”, en referencia a los numerosos “empujones” del año pasado y al riesgo para los niños presentes.

El año pasado el concierto de fin de año en los Campos Elíseos fue particularmente concurrido, porque suponía el acto final de los eventos olímpicos en la ciudad.

Varios DJ y otros artistas habían actuado en directo para cientos de miles de espectadores que accedieron a la avenida por uno de los tres puntos de control instalados por las autoridades, que desplegaron a más de 6 mil agentes de seguridad.

Pese a todo, tanto los artistas como las autoridades asistieron a varios momentos de tensión ligados a los movimientos del público que según un comisario citado por France Info les llevó a tener "más sustos en dos horas de nochevieja que en tres semanas de Juegos Olímpicos".

El concierto era retransmitido en directo por la televisión pública France 2, que este año difundirá a esa hora uno grabado hace unos días en la plaza de la Concordia con figurantes en lugar del público.

