Aunque muchos de los trabajadores recibirán aguinaldo, a varios el presupuesto se les puede desajustar debido al frenesí de compras que se desata en la época navideña.

Datos de la fintech mexicana Stori indican que 62% de las personas que tienen una tarjeta de crédito en México la usarán durante esta temporada, aprovechando la flexibilidad que ofrecen estos productos para hacer compras en estas fechas.

La cena de Navidad es el gasto más elevado para los mexicanos en estas fechas, de acuerdo con Statista, proveedor de datos de mercado y consumo.

Incluso, señala que las categorías favoritas para regalar son ropa y calzado, productos de belleza y cuidado personal, así como juguetes.

¿Qué hacer para no estropear nuestro bolsillo?

Mariana Villasuso Téllez Girón, gerente Senior de Políticas Públicas en Stori, considera que “entender la capacidad de pago, planear los gastos y utilizar el crédito con intención puede marcar la diferencia entre iniciar 2026 con estabilidad o con presión financiera”.

Usa tu crédito conscientemente

La directiva de Stori entiende que la mayoría de los hogares llega a fin de año con gran parte de su presupuesto ya comprometido, por lo cual para ella es importante recalcar que “en un entorno donde los ingresos siguen presionados, la planeación financiera es fundamental”.

Al igual que diversos expertos en materia de finanzas personales, sugiere dar un paso más y elaborar un presupuesto sólo para diciembre, en el cual se defina cuánto gastar en regalos, cenas, viajes y eventos, sin rebasar el monto.

Por eso aconseja tener una lista detallada de lo que piensas adquirir para no duplicar compras o hacer gastos innecesarios.

Plantea evitar las compras de pánico y señala que eso lo lograrás si revisas diferentes tiendas y fechas para detectar ofertas reales y no caer en descuentos falsos.

Además, sugiere planear el uso de la tarjeta de crédito, y si no estaba en tu lista, no va con cargo al plástico.

Una vez empleado el crédito, pide priorizar plazos cortos para pagar, eligiéndolos solamente cuando te convenga.

Por otra parte, debes realizar adquisiciones evitando gastos impulsivos. “Si es un ‘me lo merezco’, mejor pagarlo de contado o no comprarlo”, detalla.

Villasuso Téllez Girón recuerda que “el crédito no es dinero adicional, sino una herramienta que funciona mejor cuando se utiliza con intención y claridad”.

Y por último, comparte que “separar una porción del aguinaldo para ahorro o fondo de emergencia, aunque sea pequeña, y planear los gastos por adelantado puede reducir significativamente la presión financiera de enero”.

Emplea el plástico a tu favor

La tarjeta de crédito es una herramienta financiera que bien utilizada te facilita pagos, cubrir urgencias, etcétera. Es importante recordar que no debe considerarse un dinero extra para gastar arriba de tus posibilidades.

Es importante cubrir con puntualidad los pagos y evita pagar únicamente el mínimo, pues cubrir un poco más te permitirá reducir el monto y plazo de la deuda.

En el caso de realizar compras a meses sin intereses, si bien el esquema te ayuda a adquirir productos y servicios como si se pagara de contado, considera que tu capacidad financiera a futuro se verá comprometida.

Si escoges una opción a meses sin intereses para adquirir un artículo, compara precios, adquiere bienes que te duren más allá del plazo que cubrirás, no la utilices para compras menores como la despensa.

Y, si puedes, liquida tu adeudo restante de la promoción antes del plazo establecido.