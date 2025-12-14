Más Información
El atentado ocurrido durante una celebración judía en la turística Bondi Beach ha sacudido a Australia y generado condena internacional.
Las autoridades australianas calificaron el hecho como un acto de terrorismo antisemita, luego de que un tiroteo masivo dejara al menos 16 personas muertas y decenas de heridos.
Lee también Policía de Australia detalla ataque en Bondi Beach; atacantes eran padre e hijo
El balance de víctimas
El número de fallecidos ascendió a 16 personas, cifra que incluye a uno de los agresores.
Catorce personas murieron en el lugar del ataque y otras dos fallecieron posteriormente en hospitales a los que fueron trasladados.
Entre las víctimas hay un niño de 10 años y un hombre de 40 años. Las edades de los fallecidos oscilan entre los 10 y los 87 años.
Por otro lado, las autoridades reportan al menos 38 personas heridas, aunque otros reportes elevan la cifra a 40 hospitalizados.
Cinco personas permanecen en estado crítico, incluidos algunos agentes policiales.
Dónde y cómo ocurrió el ataque
El ataque se registró alrededor de las 18:40 horas del domingo, en un parque cercano a Bondi Beach, uno de los puntos turísticos más concurridos de Australia.
El tiroteo ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea”, una celebración por la festividad judía de Janucá, a la que asistían cerca de mil personas, entre familias, niños y adultos mayores.
Testigos y videos difundidos en redes sociales muestran escenas de pánico, con personas corriendo, escondiéndose y gritando mientras se escuchaban disparos continuos.
¿Quiénes fueron los atacantes?
La policía de Nueva Gales del Sur confirmó que los agresores eran padre e hijo.
Padre:
- Tenía 50 años
- Murió tras ser neutralizado por la policía en el lugar del ataque
- Contaba con licencia legal para portar armas
- Poseía seis armas de fuego, las cuales fueron utilizadas durante el ataque
Hijo:
- Tiene 24 años
- Fue herido durante el enfrentamiento y permanece hospitalizado en condición crítica
- Las autoridades descartaron la participación de más sospechosos
Además de las armas de fuego, los atacantes colocaron artefactos explosivos improvisados cerca de la escena del crimen, los cuales fueron localizados y desactivados por los cuerpos de seguridad.
Lee también Sube a 16 el número de muertos por ataque en Bondi Beach, Australia; autoridades reportan 38 personas heridas
El ataque terminó tras un intercambio de disparos con la policía, que logró abatir a los agresores y asegurar la zona.
Investigación en curso
Las autoridades australianas señalaron que el caso se investiga como terrorismo antisemita y aseguraron que se indagarán los motivos y posibles antecedentes de los atacantes.
Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo y continúan las labores de atención a víctimas y familiares, en medio de una profunda conmoción nacional.
Sobreviviente de la masacre de Hamas resulta herido en Bondi Beach; "Nunca pensé ver esto en Australia"
