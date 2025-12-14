El atentado ocurrido durante una celebración judía en la turística Bondi Beach ha sacudido a Australia y generado condena internacional.

Las autoridades australianas calificaron el hecho como un acto de terrorismo antisemita, luego de que un tiroteo masivo dejara al menos 16 personas muertas y decenas de heridos.

Lee también Policía de Australia detalla ataque en Bondi Beach; atacantes eran padre e hijo

El balance de víctimas

El número de fallecidos ascendió a 16 personas, cifra que incluye a uno de los agresores.

Catorce personas murieron en el lugar del ataque y otras dos fallecieron posteriormente en hospitales a los que fueron trasladados.

Oficiales inspeccionan la zona donde ocurrió un tiroteo, en la playa Bondi, en Sidney, Australia. FOTO: MARK BAKER. AP

Entre las víctimas hay un niño de 10 años y un hombre de 40 años. Las edades de los fallecidos oscilan entre los 10 y los 87 años.

Por otro lado, las autoridades reportan al menos 38 personas heridas, aunque otros reportes elevan la cifra a 40 hospitalizados.

Cinco personas permanecen en estado crítico, incluidos algunos agentes policiales.

Dónde y cómo ocurrió el ataque

El ataque se registró alrededor de las 18:40 horas del domingo, en un parque cercano a Bondi Beach, uno de los puntos turísticos más concurridos de Australia.

El tiroteo ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea”, una celebración por la festividad judía de Janucá, a la que asistían cerca de mil personas, entre familias, niños y adultos mayores.

Testigos y videos difundidos en redes sociales muestran escenas de pánico, con personas corriendo, escondiéndose y gritando mientras se escuchaban disparos continuos.

¿Quiénes fueron los atacantes?

La policía de Nueva Gales del Sur confirmó que los agresores eran padre e hijo.

Padre:

Tenía 50 años

Murió tras ser neutralizado por la policía en el lugar del ataque

Contaba con licencia legal para portar armas

Poseía seis armas de fuego, las cuales fueron utilizadas durante el ataque

Rescatistas transportan a un herido, tras un tiroteo en playa Bondi, en Sidney. FOTO: MARK BAKER. AP

Hijo:

Tiene 24 años

Fue herido durante el enfrentamiento y permanece hospitalizado en condición crítica

Las autoridades descartaron la participación de más sospechosos

Además de las armas de fuego, los atacantes colocaron artefactos explosivos improvisados cerca de la escena del crimen, los cuales fueron localizados y desactivados por los cuerpos de seguridad.

Lee también Sube a 16 el número de muertos por ataque en Bondi Beach, Australia; autoridades reportan 38 personas heridas

El ataque terminó tras un intercambio de disparos con la policía, que logró abatir a los agresores y asegurar la zona.

Investigación en curso

Las autoridades australianas señalaron que el caso se investiga como terrorismo antisemita y aseguraron que se indagarán los motivos y posibles antecedentes de los atacantes.

Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo y continúan las labores de atención a víctimas y familiares, en medio de una profunda conmoción nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv