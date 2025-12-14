Más Información

El atentado ocurrido durante una celebración judía en la turística ha sacudido a Australia y generado condena internacional.

Las autoridades australianas calificaron el hecho como un acto de , luego de que un tiroteo masivo dejara al menos 16 personas muertas y decenas de heridos.

El balance de víctimas

El número de fallecidos ascendió a 16 personas, cifra que incluye a uno de los agresores.

Catorce personas murieron en el lugar del ataque y otras dos fallecieron posteriormente en hospitales a los que fueron trasladados.

Entre las víctimas hay un niño de 10 años y un hombre de 40 años. Las edades de los fallecidos oscilan entre los 10 y los 87 años.

Por otro lado, las autoridades reportan al menos 38 personas heridas, aunque otros reportes elevan la cifra a 40 hospitalizados.

Cinco personas permanecen en estado crítico, incluidos algunos agentes policiales.

Dónde y cómo ocurrió el ataque

El ataque se registró alrededor de las 18:40 horas del domingo, en un parque cercano a Bondi Beach, uno de los puntos turísticos más concurridos de Australia.

El tiroteo ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea”, una celebración por la festividad judía de Janucá, a la que asistían cerca de mil personas, entre familias, niños y adultos mayores.

Testigos y videos difundidos en redes sociales muestran escenas de pánico, con personas corriendo, escondiéndose y gritando mientras se escuchaban disparos continuos.

¿Quiénes fueron los atacantes?

La policía de Nueva Gales del Sur confirmó que los agresores eran padre e hijo.

Padre:

  • Tenía 50 años
  • Murió tras ser neutralizado por la policía en el lugar del ataque
  • Contaba con licencia legal para portar armas
  • Poseía seis armas de fuego, las cuales fueron utilizadas durante el ataque
Hijo:

  • Tiene 24 años
  • Fue herido durante el enfrentamiento y permanece hospitalizado en condición crítica
  • Las autoridades descartaron la participación de más sospechosos

Además de las armas de fuego, los atacantes colocaron artefactos explosivos improvisados cerca de la escena del crimen, los cuales fueron localizados y desactivados por los cuerpos de seguridad.

El ataque terminó tras un intercambio de disparos con la policía, que logró abatir a los agresores y asegurar la zona.

Investigación en curso

Las autoridades australianas señalaron que el caso se investiga como terrorismo antisemita y aseguraron que se indagarán los motivos y posibles antecedentes de los atacantes.

Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo y continúan las labores de atención a víctimas y familiares, en medio de una profunda conmoción nacional.

