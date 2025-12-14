Más Información

Harfuch anuncia traslado de 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala

Harfuch anuncia traslado de 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Toluca vs Tigres: Horario y canales para ver la Gran Final del Apertura 2025; hoy, domingo 14 de diciembre

Toluca vs Tigres: Horario y canales para ver la Gran Final del Apertura 2025; hoy, domingo 14 de diciembre

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Cristina Rivera de la Garza, contra la violencia de género

Cristina Rivera de la Garza, contra la violencia de género

Garantiza Salud abasto y entrega de medicinas

Garantiza Salud abasto y entrega de medicinas

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

Durante una celebración de la festividad judía de Janucá en la playa Bondi Beach, en , Australia, dos hombres armados mataron a tiros a 16 personas en un ataque calificado por las autoridades como “terrorista” y “antisemita”.

Por medio de redes sociales, se viralizó la grabación del en donde se observa a dos hombres vestidos de negro con armas largas disparando, mientras las personas cercanas tratan de ocultarse y huir.

El tuvo lugar durante un evento llamado “Chanukah by the Sea”, en el que participaban cerca de mil personas, informó la policía.

Lee también

Gritos, disparos y sirenas; así fue el tiroteo en Australia

La tarde del domingo, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra cerca de 10 minutos del ataque armado perpetrado por dos hombres contra asistentes al evento judío, el cual concluyó cuando oficiales de policía abatieron a los agresores.

En el video, se escuchan los gritos de temor de las personas atacadas, los disparos con armas largas, así como las sirenas de la policía acercándose al lugar para controlar la situación.

Además, se observa cómo oficiales de policía disparan, localizan a los , los derriban y posteriormente tanto ellos como civiles se acercan a la zona para detener a los responsables.

Lee también

Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo se reporta en estado crítico, además al menos 29 personas resultaron heridas, incluyendo dos policías.

La policía sostuvo que los recibieron un aviso para acudir a Campbell Parade alrededor de las 6:45 de la tarde por reportes de disparos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos