Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Durante una celebración de la festividad judía de Janucá en la playa Bondi Beach, en Sídney, Australia, dos hombres armados mataron a tiros a 16 personas en un ataque calificado por las autoridades como “terrorista” y “antisemita”.
Por medio de redes sociales, se viralizó la grabación del ataque terrorista en donde se observa a dos hombres vestidos de negro con armas largas disparando, mientras las personas cercanas tratan de ocultarse y huir.
El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado “Chanukah by the Sea”, en el que participaban cerca de mil personas, informó la policía.
Gritos, disparos y sirenas; así fue el tiroteo en Australia
La tarde del domingo, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra cerca de 10 minutos del ataque armado perpetrado por dos hombres contra asistentes al evento judío, el cual concluyó cuando oficiales de policía abatieron a los agresores.
En el video, se escuchan los gritos de temor de las personas atacadas, los disparos con armas largas, así como las sirenas de la policía acercándose al lugar para controlar la situación.
Además, se observa cómo oficiales de policía disparan, localizan a los tiradores, los derriban y posteriormente tanto ellos como civiles se acercan a la zona para detener a los responsables.
Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo se reporta en estado crítico, además al menos 29 personas resultaron heridas, incluyendo dos policías.
La policía sostuvo que los servicios de emergencia recibieron un aviso para acudir a Campbell Parade alrededor de las 6:45 de la tarde por reportes de disparos.
