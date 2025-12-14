En medio del pánico que desató un ataque terrorista antisemita en la playa Bondi Beach, en Sidney, Australia, durante una celebración de la festividad judía de Hanucá, sobresalió la heroica acción de un civil que desarmó a uno de los terroristas que estaba disparando con un arma larga.

En el video se puede ver cómo el hombre se acerca por detrás al agresor sin que éste lo vea y lo inmoviliza por la espalda. De esta forma, logra desarmarlo y automáticamente le apunta con la misma arma con la que hasta hacía minutos estaba disparando a los asistentes al evento.

Aparentemente, el civil no tenía experiencia en manejo de armas, ya que luego de reducir al terrorista, levanta la mano para llamar a la policía mientras el agresor, vestido con camisa negra y pantalón blanco, se aleja del lugar. El héroe fue identificado como Ahmed el Ahmed, de 43 años y padre de dos hijos. Su acción quedó registrada en video.

De acuerdo con el medio local The Australian, otro atacante se encontraba a pocos metros, ubicado a sobre un puente peatonal encima de un estacionamiento. Cuando el primer tirador escapa y se une al que está atrincherado en el puente, los efectivos de la policía le lanzaron una serie de proyectiles que le causaron heridas de gravedad. Finalmente, fue arrestado en ese lugar y su compañero abatido.

Un testigo, identificado como Vlad, dijo al mismo medio que se dispararon “más de 50 tiros” en el transcurso de cinco minutos.

Los tiradores mataron a 11 personas antes de ser neutralizados. Hay 29 heridos.

Ahmed resultó herido en un brazo y en la mano. Su primo, identificado como Mustafá, habló con Seven News a las afueras del Hospital St. George y confirmó que Ahmed estaba siendo operado.

“Esperamos que esté bien. Es un héroe al cien por cien”, dijo Mustafá.

Ahmed es del condado de Sutherland, en Sidney, y tiene una frutería. Estaba de visita en Bondi Beach cuando comenzó el tiroteo.

En declaraciones a los medios antes de que se confirmara la identidad de Ahmed, tanto el primer ministro Anthony Albanese como el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, destacaron su valentía.

“Hoy hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes y su valentía ha salvado vidas”, declaró Albanese en una conferencia de prensa.

La masacre en una de las playas más populares e icónicas de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios y el tiroteo del domingo estuvieran conectados. Es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

La policía declaró que uno de los hombres armados era conocido por los servicios de seguridad, pero que no había habido una amenaza específica.

“Este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sydney”, declaró el primer ministro del estado, Chris Minns. La masacre fue declarada un ataque terrorista debido al evento objetivo y las armas utilizadas, indicó Lanyon.

La violencia estalló al final de un caluroso día de verano cuando miles de personas habían acudido a la playa de Bondi, incluyendo cientos que se habían reunido para un evento llamado Janucá junto al Mar, que celebraba el inicio del festival judío de Janucá.

Chabad, un movimiento judío ortodoxo conocido por su alcance a judíos no religiosos, identificó a uno de los fallecidos como el rabino Eli Schlanger, rabino asistente de Chabad de Bondi y un organizador clave del evento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó la muerte de un ciudadano israelí, pero no dio más detalles.

La policía sostuvo que los servicios de emergencia recibieron un aviso para acudir a Campbell Parade alrededor de las 6:45 de la tarde por reportes de disparos. Imágenes de video filmadas por espectadores mostraron a personas en trajes de baño corriendo desde el agua mientras sonaban los disparos.

Australia, un país de 28 millones de habitantes, alberga a unos 117 mil judíos, según cifras oficiales. Los incidentes antisemitas, incluidos asaltos, vandalismo, amenazas e intimidación, se triplicaron en el país durante el año posterior al ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, informó en julio Jillian Segal, la enviada especial del gobierno para combatir el antisemitismo.

