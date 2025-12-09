Más Información
Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población
Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca
Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad
Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero
¿Qué es el Tratado de Aguas de 1944 entre México y EU por el que Trump amaga con imponer aranceles?; te explicamos
Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice
La policía de Kentucky reportó este martes un tiroteo en la Universidad Estatal, que habría dejado personas heridas y hay un detenido.
El gobernador del estado, Andy Beshear, posteó en X que “tenemos constancia de un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky, en Frankfort”.
Adelantó que “hay varios heridos”, pero ni él ni la policía detallaron cuántos.
Lee también Tiroteo en bar de Sudáfrica deja al menos 11 muertos, entre ellos 3 menores de edad
“Compartiremos más información en cuanto esté disponible. Las fuerzas del orden se encuentran en el lugar de los hechos y se ha detenido a un sospechoso. Recemos por todos los afectados”, dijo el gobernador.
La Universidad Estatal fue cerrada hasta nuevo aviso.
desa/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]