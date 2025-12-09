La policía de Kentucky reportó este martes un tiroteo en la Universidad Estatal, que habría dejado personas heridas y hay un detenido.

El gobernador del estado, Andy Beshear, posteó en X que “tenemos constancia de un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky, en Frankfort”.

Adelantó que “hay varios heridos”, pero ni él ni la policía detallaron cuántos.

“Compartiremos más información en cuanto esté disponible. Las fuerzas del orden se encuentran en el lugar de los hechos y se ha detenido a un sospechoso. Recemos por todos los afectados”, dijo el gobernador.

La Universidad Estatal fue cerrada hasta nuevo aviso.

🚨BREAKING: Kentucky State University in Frankfort shooting leaves multiple injured, suspect arrested.



Governor Andy Beshear: "We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. At this time, we are aware of some injuries. We will share more… pic.twitter.com/ETmOIomjcJ — AJ Huber (@Huberton) December 9, 2025

