Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de "jueces sin rostro"; se discutirá en febrero

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma

Menor estadounidense es rescatada en Oaxaca; había sido sustraída en EU con posible fin de trata

Tarjeta de Movilidad Integrada se vuelve digital; usuarios podrán recargar y pagar desde la App CDMX

La cámara baja de votará este martes un proyecto de ley que podría reducir la pena del expresidente , condenado a 27 años de cárcel por golpismo, a poco más de 2 años, informó su autor.

La iniciativa, introducida este mismo martes en el orden del día de la Cámara de Diputados, también daría a un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

El texto reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

De ser aprobado en Diputados este martes y luego en el Senado, "Bolsonaro tendrá una reducción de veintisiete años y tres meses a más o menos dos años y cuatro meses" de cárcel indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força, en un video enviado a AFP.

El expresidente ultraderechista, de 70 años, fue condenado en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reacciona durante una reunión con el presidente Donald Trump en el marco de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025. Foto: AP/Archivo
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reacciona durante una reunión con el presidente Donald Trump en el marco de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025. Foto: AP/Archivo

A finales de noviembre comenzó a purgar su pena por orden judicial en dependencias policiales en Brasilia.

La inclusión del proyecto en el orden del día fue celebrada por la oposición de derecha en la cámara baja, que venía promoviendo desde el inicio de la legislatura una amnistía para Bolsonaro.

"Como no logramos construir el ambiente político y los votos necesarios para votar la amnistía, el primer paso para alcanzar nuestro objetivo será la reducción de penas", dijo en una conferencia de prensa el diputado Sóstenes Cavalcante, líder opositor.

"Para beneficiar a Bolsonaro"

La nueva ley daría también la libertad condicional a 141 personas que se encuentran presas por los disturbios de aquel 8 de enero de 2023, que intentaron deponer al presidente Lula una semana después de su investidura.

El partido de Lula, de su lado, calificó la iniciativa como "inaceptable".

"Toda ley tiene que ser general. Estamos haciendo claramente una ley específica para beneficiar a Bolsonaro", dijo el líder del oficialismo, el diputado Lindbergh Farias.

El proyecto de ley estuvo detenido varios meses en el Congreso, pero revivió pocos días después del lanzamiento de la candidatura a la presidencia del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.

El domingo Flávio anuncio que estaría dispuesto a retirar su postulación a las a cambio de una amnistía para su padre.

De aprobarse la ley, la decisión final sobre las penas, sin embargo, recaería en el poder judicial, que deberá reformular las sanciones bajo las nuevas condiciones aprobadas por el Congreso.

