Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma

Menor estadounidense es rescatada en Oaxaca; había sido sustraída en EU con posible fin de trata

Tarjeta de Movilidad Integrada se vuelve digital; usuarios podrán recargar y pagar desde la App CDMX

La presidenta de Honduras, , denunció una “adulteración” de los resultados de las elecciones en su país y condenó la “injerencia” de su homólogo estadounidense, , quien apoya a un candidato derechista.

A punto de concluir, el escrutinio de las presidenciales es liderado por el conservador , favorito de Trump, con una estrecha ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla, quien denuncia ser víctima de un “”.

“El pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular”, dijo Castro durante un acto público en la localidad de Catacamas.

Los hondureños votaron por presidente el pasado 30 de noviembre de 2025, en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde. Foto: AFP
Los hondureños votaron por presidente el pasado 30 de noviembre de 2025, en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde. Foto: AFP

“Estas acciones constituyen un en curso que vamos a denunciarlo” en instancias internacionales, agregó la mandataria en su primera declaración tras los comicios, marcados por demoras en el escrutinio a raíz de sucesivos fallos informáticos.

La candidata del oficialismo de izquierda, Rixi Moncada, quien también denunció un “fraude” quedó en un lejano tercer lugar de los punteros.

Castro agregó que los resultados de las elecciones “están ” desde la propia campaña.

Lee también

“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que, si le daban el a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, sostuvo la gobernante.

