Tegucigalpa.— Una semana después de las elecciones generales celebradas en Honduras, el país sigue sin conocer los resultados, mientras el conteo oficial no se actualiza desde el viernes, aumentando la incertidumbre y atizando las denuncias de irregularidades.

El escrutinio se detuvo desde el pasado viernes sin que los hondureños supieran, sino hasta más de 24 horas después, que obedeció a “problemas técnicos”, según declararon las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López.

Hall, consejera presidenta del CNE, dijo que quería “dejar muy claro” que ese organismo “tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua”, pero que la falla ha obedecido a “problemas técnicos ajenos al pleno” y “ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada (ASD, de Colombia), para disminuir la incertidumbre” entre los hondureños.

El proceso electoral ha sido empañado por marcadas diferencias y agrias confrontaciones entre los tres consejeros del CNE, militantes de los tres partidos mayoritarios del país: el izquierdista Libertad y Refundación (Libre) y los conservadores Nacional y Liberal.

EL consejero del partido Libre, Marlon Ochoa, denunció ayer fallos en la seguridad del sistema electrónico de transmisión de los resultados de las elecciones. Concretamente, Ochoa denunció un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema con el que se hace el escrutinio.

El candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, habló de presuntas inconsistencias en más de 5 mil actas y señaló que esos registros alteran el recuento preliminar.

Incertidumbre y suspicacia

El escrutinio se detuvo el viernes con unos resultados oficiales preliminares del CNE con 88.02% de las actas escrutadas, que hasta entonces dejaron en el primer lugar al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura se imponía con 1,132,321 votos (40.19 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, sumaba 1,112,570 votos (39.49 %).

La candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, quien apuesta por ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, es tercera con 543 mil 675 papeletas (19.30 %). San Juan de las Flores, que no pudo votar el 30 de noviembre, celebró ayer la elección, en total calma.

La parálisis del escrutinio ha generado suspicacia entre los ciudadanos, los cinco partidos de la contienda y observadores nacionales e internacionales.

El último conteo de votos del CNE, muy ajustado entre Asfura y Nasralla, ha elevado las exigencias de verificación, escrutinio especial y revisión de actas, lo que prolonga la incertidumbre de un proceso que, cuesta cerca de 150 millones de dólares. El oficialismo ha planteado la posibilidad de anular la elección presidencial.

