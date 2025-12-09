Washington. Estados Unidos declaró que no ve “ninguna evidencia” de un fraude electoral en los comicios presidenciales de Honduras, donde el candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por Donald Trump, encabeza el recuento después de cuatro días de una parálisis por problemas técnicos.

“No tenemos conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación”, dijo este martes a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

La misma fuente subrayó que las elecciones “fueron monitoreadas de cerca” por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y los observadores electorales nacionales.

Para la Administración de Trump, el recuento demuestra que “la voluntad del pueblo hondureño fue repudiar” la gestión del partido izquierdista Libre, de la presidenta saliente, Xiomara Castro.

“Estados Unidos apoya la integridad del proceso democrático de Honduras y el CNE (Consejo Nacional Electoral) debería certificar los resultados de las elecciones de manera expedita”, agregó.

Washington insta a “todas las partes a respetar la independencia de las instituciones electorales y a acatar las leyes y la Constitución de Honduras”.

Según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % escrutado, el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, encabeza los resultados con un millón 298 mil 835 votos (40,52 %), seguido del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con un millón 256 mil 428 votos (39,48 %).

Hasta ahora, Asfura aventaja a Nasralla con 42 mil 407 votos.

La lentitud del escrutinio, que la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuye a “problemas técnicos”, ha creado un ambiente de incertidumbre y suspicacia en el país centroamericano.

