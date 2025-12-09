Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Gobierno de CDMX emite Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores; financiarán nuevas líneas 5 y 6 de Cablebús

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

SESNSP: Baja 37% el promedio diario de homicidios dolosos en 14 meses; 7 estados concentran 51% del total

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

Canaco CDMX estima que celebración guadalupana dejará derrama de mil 724 mdp; esperan hasta 13 millones de peregrinos

Washington. declaró que no ve “ninguna evidencia” de un fraude electoral en los comicios presidenciales de , donde el candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por Donald Trump, encabeza el recuento después de cuatro días de una parálisis por problemas técnicos.

“No tenemos conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación”, dijo este martes a EFE un portavoz del .

La misma fuente subrayó que las elecciones “fueron monitoreadas de cerca” por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la (UE) y los observadores electorales nacionales.

Para la Administración de Trump, el recuento demuestra que “la voluntad del pueblo hondureño fue repudiar” la gestión del partido izquierdista Libre, de la presidenta saliente, .

“Estados Unidos apoya la integridad del de Honduras y el CNE (Consejo Nacional Electoral) debería certificar los resultados de las elecciones de manera expedita”, agregó.

Washington insta a “todas las partes a respetar la independencia de las instituciones electorales y a acatar las leyes y la Constitución de Honduras”.

Según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % escrutado, el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, encabeza los resultados con un millón 298 mil 835 votos (40,52 %), seguido del candidato del Partido Liberal, , con un millón 256 mil 428 votos (39,48 %).

Hasta ahora, Asfura aventaja a Nasralla con 42 mil 407 votos.

La lentitud del escrutinio, que la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuye a “”, ha creado un ambiente de incertidumbre y suspicacia en el país centroamericano.

ss/mcc

