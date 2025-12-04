Washington. Las autoridades de Estados Unidos aseguraron este jueves que "los ojos del mundo" están puestos en Honduras, a la espera de que el resultado de la elección presidencial del pasado domingo "respete" la voluntad del pueblo del país centroamericano.

"Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están en Honduras", escribió en su cuenta de X el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

El funcionario agregó que el mensaje del presidente Donald Trump es que "la democracia" de Honduras se encuentra en "tela de juicio" y que el pueblo hondureño "merece que se respete su voluntad y se escuche su voz".

El segundo al mando del Departamento de Estado concluyó en su mensaje que todos los partidos involucrados en la elección tienen la obligación de defender "la independencia del Consejo Nacional Electoral".

Las declaraciones del gobierno estadounidense llegan luego de que dos de los contendientes en la disputa, Rixi Moncada, del oficialista partido Libre y el conservador del partido Liberal, Salvador Nasralla, denunciaran irregularidades en el conteo de votos, apuntando a un "golpe electoral en curso".

.@POTUS @realDonaldTrump has made clear that democracy is on trial in this election in Honduras. The Honduran people deserve to have their will respected and voices heard. All parties must uphold the independence of the National Electoral Council (CNE) to ensure full transparency… — Christopher Landau (@DeputySecState) December 5, 2025

Nasralla alega fraude

Este jueves, el conservador Nasralla denunció un "cambio de datos" en el conteo de voto preliminar durante la madrugada, cuando -según indicó- "se apagó la pantalla" del portal de resultados dando ventaja a Nasry Asfura, por lo que instó a investigar a la ASD, la empresa responsable del portal donde se proyectan esos resultados preliminares.

Por su parte, la consejera presidenta del ente electoral de Honduras, Ana Paola Hall, dijo que el "escaso margen" entre los candidatos presidenciales es "histórico" toda vez que los felicitó por su "civismo", al no haber incurrido en constantes declaratorias anticipadas, ni intentos de sabotaje alguno".

"Cualquier análisis sobre la deducción de responsabilidad a la empresa referida debe realizarse posteriormente. En este momento es preciso terminar la elección. Les aseguro que seremos rigurosos", destacó Hall.

La denuncia del conservador llega después de que este jueves los resultados preliminares de las elecciones se revirtieran: ahora, con el 86.62% de las actas escrutadas, Asfura, el candidato del Partido Nacional, apoyado por Donald Trump, lidera el conteo de votos con un millón 16 mil 891 (40.25%) sufragios, mientras que Nasralla, que hasta ayer iba a la cabeza de las votaciones, tras un liderazgo inicial de Asfura, queda en un segundo lugar con 1 millón 93 mil 302 votos (39.40%).

Ambos candidatos conservadores han estado intercambiándose en el liderato del conteo, que se ha visto interrumpido por problemas técnicos, según el ente electoral, mientras que los hondureños se mantienen a la espera de saber quién es el virtual ganador de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

