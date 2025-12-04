Más Información

Senado avala en lo general Ley de Aguas en medio de acusaciones; continúa debate en lo particular

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

Sheinbaum en Washington y su participación en el sorteo que definirá Copa Mundial FIFA 2026; cuándo, cómo, quiénes y en dónde

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014

Los desafíos de Ernestina Godoy en la FGR; especialistas urgen despolitizar, profesionalizar y combatir la impunidad

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

…pero rechazan nuevamente despenalizar el aborto; avalan archivar iniciativas sobre derechos reproductivos

Una advertencia de de "extremar la precaución" al sobrevolar por un aumento de actividad militar en el Caribe generó una estampida de las aerolíneas extranjeras, que dejan al país casi aislado del mundo.

El espacio aéreo bajo responsabilidad de Venezuela, el FIR Maiquetía, ocupa 1.2 millones de km2, incluida la zona cercana al despliegue marítimo que ordenó el presidente desde agosto para combatir el narcotráfico.

El portaaviones más grande del mundo se encuentra en el Caribe junto a una flota de buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El presidente venezolano Nicolás Maduro insiste que el objetivo real de estas maniobras es derrocarlo.

El portaaviones USS Gerald Ford durante ejercicios militares en el Mar del Norte. FOTO: JONATHAN KLEIN. AFP/Archivo
La presión estadounidense no ha cesado. La autoridad aeronáutica estadounidense FAA emitió una advertencia a las compañías comerciales, que Trump remató con un mensaje en su red social.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió.

Una tras otras las aerolíneas extranjeras suspendieron temporalmente sus conexiones con Venezuela, que respondió con un veto para operar en el país.

La panameña Copa y su filial de bajo costo Wingo, así como Boliviana de Aviación y la estatal colombiana Satena, fueron las últimas en suspender sus rutas este jueves.

Inicialmente, Copa había suspendido sus vuelos del 4 y del 5 de diciembre, pero luego lo prorrogó hasta el 12.

¿Espacio bloqueado?

Foto: Pexels/Archivo
No hay una prohibición formal más allá del anuncio de Trump en redes sociales.

"Está cerrado en la práctica", explica a la AFP Oscar Palma, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario en Colombia.

"La negación del espacio aéreo contra un enemigo pasa por la capacidad, disponibilidad y voluntad de derribar cualquier aeronave que vaya cruzando", añade. "¿Está realmente dispuesto a hacer cumplir este tipo de normas por la fuerza? Tenemos dudas, pero con el gobierno Trump muchas veces no se sabe".

Desde inicios de septiembre, Estados Unidos ha bombardeado una veintena de embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, con saldo de 83 muertos.

El gobierno de Trump enfrenta presión interna por un a una de estas lanchas luego que el primer misil no matara a toda la tripulación. Analistas coinciden en que esta situación pueda enfriar o detener los esfuerzos contra Maduro.

