Una advertencia de Estados Unidos de "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela por un aumento de actividad militar en el Caribe generó una estampida de las aerolíneas extranjeras, que dejan al país casi aislado del mundo.

El espacio aéreo bajo responsabilidad de Venezuela, el FIR Maiquetía, ocupa 1.2 millones de km2, incluida la zona cercana al despliegue marítimo que ordenó el presidente Donald Trump desde agosto para combatir el narcotráfico.

El portaaviones más grande del mundo se encuentra en el Caribe junto a una flota de buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El presidente venezolano Nicolás Maduro insiste que el objetivo real de estas maniobras es derrocarlo.

El portaaviones USS Gerald Ford durante ejercicios militares en el Mar del Norte. FOTO: JONATHAN KLEIN. AFP/Archivo

La presión estadounidense no ha cesado. La autoridad aeronáutica estadounidense FAA emitió una advertencia a las compañías comerciales, que Trump remató con un mensaje en su red social.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió.

Una tras otras las aerolíneas extranjeras suspendieron temporalmente sus conexiones con Venezuela, que respondió con un veto para operar en el país.

La panameña Copa y su filial de bajo costo Wingo, así como Boliviana de Aviación y la estatal colombiana Satena, fueron las últimas en suspender sus rutas este jueves.

Inicialmente, Copa había suspendido sus vuelos del 4 y del 5 de diciembre, pero luego lo prorrogó hasta el 12.

¿Espacio bloqueado?

No hay una prohibición formal más allá del anuncio de Trump en redes sociales.

"Está cerrado en la práctica", explica a la AFP Oscar Palma, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario en Colombia.

"La negación del espacio aéreo contra un enemigo pasa por la capacidad, disponibilidad y voluntad de derribar cualquier aeronave que vaya cruzando", añade. "¿Está realmente dispuesto a hacer cumplir este tipo de normas por la fuerza? Tenemos dudas, pero con el gobierno Trump muchas veces no se sabe".

Desde inicios de septiembre, Estados Unidos ha bombardeado una veintena de embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, con saldo de 83 muertos.

El gobierno de Trump enfrenta presión interna por un segundo bombardeo a una de estas lanchas luego que el primer misil no matara a toda la tripulación. Analistas coinciden en que esta situación pueda enfriar o detener los esfuerzos contra Maduro.

