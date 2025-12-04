Más Información
Washington. La Casa Blanca presentará los planes para su nuevo salón de baile a una comisión de planificación este mes, afirmó el jueves el jefe del panel designado por Donald Trump.
“Una vez que se presenten los planes, es realmente cuando comenzará el papel de esta comisión y su personal profesional”, declaró el jueves Will Scharf, presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital.
El salón de baile de ocho mil 300 metros cuadrados (90 mil pies cuadrados) eclipsará a la propia Casa Blanca, con casi el doble de tamaño, y el presidente Donald Trump ha dicho que podrá albergar a 999 personas.
Tendrá un costo estimado de 300 millones de dólares, un costo que ha aumentado desde las proyecciones iniciales.
Trump comentó en las redes sociales que el salón de baile no costará ni un centavo a los contribuyentes porque está siendo financiado de manera privada por “muchos generosos Patriotas, Grandes Empresas Estadounidenses, y su servidor”.
