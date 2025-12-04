Más Información

Washington. La presentará los planes para su nuevo a una comisión de planificación este mes, afirmó el jueves el jefe del panel designado por .

“Una vez que se presenten los planes, es realmente cuando comenzará el papel de esta comisión y su personal profesional”, declaró el jueves Will Scharf, presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital.

El salón de baile en la Casa Blanca,podría ser más grande que la misma mansión presidencial y albergaría hasta más de mil personas Foto: @NewsWire_US
El salón de baile en la Casa Blanca,podría ser más grande que la misma mansión presidencial y albergaría hasta más de mil personas Foto: @NewsWire_US

El salón de baile de ocho mil 300 metros cuadrados (90 mil pies cuadrados) eclipsará a la propia Casa Blanca, con casi el doble de tamaño, y el presidente Donald Trump ha dicho que podrá albergar a 999 personas.

Tendrá un costo estimado de 300 millones de , un costo que ha aumentado desde las proyecciones iniciales.

Trump comentó en las redes sociales que el salón de baile no costará ni un centavo a los porque está siendo financiado de manera privada por “muchos generosos Patriotas, Grandes Empresas Estadounidenses, y su servidor”.

