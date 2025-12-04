Más Información

El Departamento de Estado rebautizó el Instituto de la Paz de Estados Unidos () con el nombre del presidente, , para reivindicar la política exterior del mandatario, en medio de una disputa legal por el control de la institución.

El cartel "Instituto de Paz de Estados Unidos Donald J. Trump" figura en la entrada de la institución, con sede en , que este jueves albergará la firma del acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo (RDC), auspiciada por Trump.

"El presidente Trump será recordado por la historia como el Presidente de la Paz", declaró en redes sociales el secretario de Estado, Marco Rubio, al adjuntar la fotografía del edifico con el nuevo nombre.

El republicano asegura haber puesto fin a ocho guerras —la más reciente, la de Gaza— y suele reclamar para sí el Premio Nobel de la Paz.

El USIP es un organismo independiente creado por el Congreso para la resolución de conflictos internacionales, pero los esfuerzos de Trump por controlar el instituto han sido objeto de una amplia disputa legal.

En marzo pasado, funcionarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental, creado por Trump y el magnate Elon Musk para recortar el gasto público, accedieron por la fuerza en el edificio y el Gobierno destituyó a varios miembros de su junta directiva.

El presidente Donald Trump. Foto: AP
El presidente Donald Trump. Foto: AP

Reacciones encontradas ante el nuevo nombre del USIP

George Foote, abogado de la antigua dirección y personal del USIP, se posicionó sobre el nuevo nombre: "Renombrar el Instituto de la Paz ya es el colmo", dijo en un comunicado.

"Un juez federal ya ha dictaminado que la toma armada del gobierno fue ilegal. Esta sentencia se suspende mientras el gobierno apela, lo que es la única razón por la que el gobierno continúa controlando el edificio", añadió.

Anna Kelly, una portavoz de la Casa Blanca, defendió el nuevo nombre del organismo: "El Instituto de la Paz de Estados Unidos fue una vez una entidad inflada e inútil que malgastaba 50 millones de dólares al año sin lograr la paz".

"Ahora, este hermoso y acertado nombre hace honor a un presidente que puso fin a ocho guerras en menos de un año, y será un poderoso recordatorio de lo que un liderazgo fuerte puede lograr para la estabilidad global", celebró.

