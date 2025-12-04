El Departamento de Estado rebautizó el Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP) con el nombre del presidente, Donald Trump, para reivindicar la política exterior del mandatario, en medio de una disputa legal por el control de la institución.

El cartel "Instituto de Paz de Estados Unidos Donald J. Trump" figura en la entrada de la institución, con sede en Washington, que este jueves albergará la firma del acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo (RDC), auspiciada por Trump.

"El presidente Trump será recordado por la historia como el Presidente de la Paz", declaró en redes sociales el secretario de Estado, Marco Rubio, al adjuntar la fotografía del edifico con el nuevo nombre.

Lee también Trump revierte normas de Biden sobre autos eléctricos; busca impulsar vehículos de gasolina

El republicano asegura haber puesto fin a ocho guerras —la más reciente, la de Gaza— y suele reclamar para sí el Premio Nobel de la Paz.

El USIP es un organismo independiente creado por el Congreso para la resolución de conflictos internacionales, pero los esfuerzos de Trump por controlar el instituto han sido objeto de una amplia disputa legal.

En marzo pasado, funcionarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental, creado por Trump y el magnate Elon Musk para recortar el gasto público, accedieron por la fuerza en el edificio y el Gobierno destituyó a varios miembros de su junta directiva.

El presidente Donald Trump. Foto: AP

Lee también Maduro confirma conversación con Trump; asegura fue "cordial" y "en un tono de respeto"

Reacciones encontradas ante el nuevo nombre del USIP

George Foote, abogado de la antigua dirección y personal del USIP, se posicionó sobre el nuevo nombre: "Renombrar el Instituto de la Paz ya es el colmo", dijo en un comunicado.

"Un juez federal ya ha dictaminado que la toma armada del gobierno fue ilegal. Esta sentencia se suspende mientras el gobierno apela, lo que es la única razón por la que el gobierno continúa controlando el edificio", añadió.

Anna Kelly, una portavoz de la Casa Blanca, defendió el nuevo nombre del organismo: "El Instituto de la Paz de Estados Unidos fue una vez una entidad inflada e inútil que malgastaba 50 millones de dólares al año sin lograr la paz".

"Ahora, este hermoso y acertado nombre hace honor a un presidente que puso fin a ocho guerras en menos de un año, y será un poderoso recordatorio de lo que un liderazgo fuerte puede lograr para la estabilidad global", celebró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg